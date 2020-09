CQFR : Les Lakers encore trop forts, on se rapproche du clash de L.A. !

Les résultats de la nuit en NBA, celle des Lakers

Los Angeles Lakers - Houston Rockets : 110-100 (3-1)

- On a pu voir encore récemment qu'une équipe menée 3-1 dans une série de playoffs pouvait sauver sa peau. Désolé pour les fans des Houston Rockets, mais cette opposition face aux Lakers n'a pas l'air d'être dans cette veine. Los Angeles a tranquillement empoché le game 4 cette nuit et n'est plus qu'à une victoire de la finale de Conférence, comme les Clippers dans l'autre partie du tableau. Le clash de L.A. aura bien lieu, sauf énorme surprise.

Les Rockets n'ont à nouveau pas réussi à reproduire le schéma du game 1, où leur taille et leur vitesse avaient surpris LeBron and co. Cette fois, il y a eu domination totale et l'écart de 10 points ne rend même pas justice à cette supériorité. Les points marqués dans la raquette : 62-24 pour les Lakers. Les points marqués après des rebonds offensifs : 17-2. En transition : 19-2. Même en connaissant la différence de styles entre les deux équipes, ces chiffres font trop mal.

Les Lakers pourront toujours visionner les dernières minutes pour se rappeler qu'ils ne doivent pas relâcher leurs efforts, puisqu'ils sont passés de +23 à +7 avant de se reprendre dans le money time.

- LeBron James (16 points, 15 rebonds et 9 passes) et Rajon "Playoffs" Rondo (11 points, 10 rebonds et 8 passes) sont passés près d'un triple-double. Les deux anciens ennemis l'ont même joué à la bonne franquette sur l'une des dernières possessions du match, avec cette passe contre la planche de Rondo pour LeBron.

Anthony Davis a lui parfaitement insisté sur son avantage de taille et de technique face à ses vis à vis des Rockets. Ses 29 points, 12 rebonds, 5 passes et 2 contres font de lui l'homme à la base de ce nouveau succès.

- Alex Caruso, aka le GOAT des Lakers, a été précieux en sortie de banc pour L.A. avec 16 points.

- James Harden a tout fait pour redonner confiance à Russell Westbrook dans la presse ces derniers jours. Résultat, il a oublié de se concentrer sur ses propres prestations : 2/11 au shoot, 1/6 à 3 points et 5 pertes de balle. A côté de ça, Westbrook a orchestré le sursaut d'orgueil des Rockets avec 25 points à 8/16.

James Harden à la rescousse de Russell Westbrook après son terrible game 2

- Dwight Howard continue de chauffer le banc et n'a joué que 11 minutes depuis le début de la série. Si à la fin "D12" décroche sa bague, il n'ira sans doute pas se plaindre malgré tout...

- Frank Vogel a en revanche offert ses premières minutes de playoffs en carrière au rookie Talen Horton-Tucker, plutôt intéressant sur 7 minutes avec 5 points, 2 rebonds et 2 interceptions. Surtout, "THT" a été validé par LeBron James après la rencontre. Le King a contribué à faire signer Horton-Tucker chez Klutch Sports et a expliqué à son sujet : "Il a été énorme pour sa première apparition en playoffs. J'ai trouvé que 'Rook' avait été très bon".

- Il a suffi que l'on parle de PJ Tucker et de son impact déterminant ces derniers jours pour qu'il ne claque pas le moindre panier, ni ne montre son habituel combo ténacité-efficacité cette nuit. 0 point et -16 de différentiel pour le "pivot" de Houston.