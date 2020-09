Ça n'a échappé à personne, Russell Westbrook est passé à côté de son game 2 contre les Los Angeles Lakers dimanche. Son 4/15 au shoot et ses 7 pertes de balle n'ont pas aidé les Houston Rockets contre la bande à LeBron. Pour autant, et alors que des questions continuent de se poser sur la pertinence de son association avec James Harden, l'ancien meneur d'OKC a été clairement défendu par son partenaire. Harden a toute confiance en son ami pour redresser la barre dans deux jours.

"Tout va bien aller pour Russ. Il est très fort. Ce qu'il y a de super avec lui, c'est qu'il fait d'autres choses que scorer pour impacter le match. Il est tellement athlétique, tellement fort, qu'il peut aussi faire changer le match grâce à sa défense, ou en étant un playmaker. Russ fait toutes ces choses-là pour notre équipe, donc on a aucune inquiétude à son sujet" a-t-il expliqué sur ESPN.

Il y a quelques jours, c'est Russell Westbrook qui était venu au secours de James Harden. Le barbu en chef avait été critiqué pour sa défense. On ne peut pas reprocher aux deux anciens compères du Thunder de ne pas être solidaires et c'est un atout pour espérer créer l'exploit face aux Lakers. Pas sûr que Harden se serait autant empressé de défendre Chris Paul la saison dernière s'il s'était subitement mis à prendre des shoots erratiques et à commettre autant d'erreurs fâcheuses, cela dit...