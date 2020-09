LeBron James admire Harden et Westbrook, voici pourquoi

A quelques heures du game 1 entre les Lakers et les Rockets, LeBron James n'a pas tari d'éloges sur James Harden et Russell Westbrook.

Cette nuit, les Los Angeles Lakers et les Houston Rockets vont commencer à en découdre. Comme c'est un peu la mode en NBA, on regarde généralement ces oppositions comme des affrontements entre tandems. Ici, LeBron James et Anthony Davis contre James Harden et Russell Westbrook. Le "King" a beau être conscient que son équipe est favorite, il a tenu à rendre hommage à ses deux anciens coéquipiers de Team USA. LeBron les tient clairement en haute estime.

Pour Harden, LeBron James a notamment soulevé une qualité à laquelle on ne pense pas forcément de prime abord.

"Ce qui est fort avec James Harden, c'est à quel point il est présent pour ses coéquipiers, soir après soir. Si vous regardez le nombre de matches qu'il joue par an, son nombre de minutes, depuis le début de sa carrière, il a en gros été constamment là pour ses partenaires. James est toujours en tenue et joue à un haut niveau depuis des années. On perd un peu ça de vue parce que tout le monde ne parle que de ses eurosteps et de ses tirs à 3 points en step back. Mais être là pour ses coéquipiers, c'est quelque chose d'énorme, quel que soit le sport, l'art ou ce que vous faites dans la vie. Quand tu es là pour quelqu'un, il sait qu'il peut toujours compter sur toi. C'est l'une des qualités les plus importantes dont les gens ne parlent jamais", a souligné LeBron James après le dernier entraînement des Lakers.

Pour Russell Westbrook, c'est autre chose qui lui vient à l'esprit.

"Russ est simplement un assassin. Il attaque à la gorge et se moque pas mal de ce que les autres pensent de son jeu. Il joue à sa manière et a rencontré du succès en opérant comme ça".

S'il compte bien les écarter de sa route vers les Finales, LeBron James n'en est pas moins admiratif des deux stars des Rockets.

"Ce sont deux grands joueurs de basket mais, plus important encore, deux super mecs. Ils font ce qu'ils ont à faire, s'occupent de leur business et ne s'intéressent pas à ce que les autres peuvent dire sur le manière de jouer".

Premier rendez-vous entre les Lakers et les Rockets, cette nuit à 3h sur beIN Sports ou le League Pass.