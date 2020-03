Les résultats de la nuit en NBA, celle de Luka Doncic

Celtics @ Cavs : 112-106

Thunder @ Pistons : 114-107

Pacers @ Bucks : 100-119

Magic @ Heat : 113-116

Grizzlies @ Nets : 118-79

Jazz @ Knicks : 112-104

Bulls @ Wolves : 108-115

Pelicans @ Mavs : 123-127, après prolongation

Wizards @ Blazers : 105-125

- C'est à Dallas qu'il fallait chercher le plus beau match de la nuit. Les Mavs recevaient les Pelicans et le clash entre la paire Luka Doncic-Kristaps Porzingis vs Zion Williamson valait le détour. Les Texans l'ont emporté au terme d'un match très serré que Nicolo Melli a envoyé en prolongation sur un shoot à 3 points dans le corner.

PASS THE BALL TO THE ITALIAN pic.twitter.com/WyvySfnqjd — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) March 5, 2020

Pas de quoi freiner les ardeurs des Mavs, qui ont pris le dessus durant l'overtime après un récital de Luka Doncic, auteur d'un nouveau triple-double (30 points, 17 rebonds et 10 passes) qui lui permet d'être le meilleur spécialiste de l'histoire des Mavs en la matière après seulement deux saisons en NBA... Kristaps Porzingis a lui confirmé sa superbe forme du moment (34 points, 12 rebonds et 5 contres) pour répondre à l'impact offensif du trio (Zion-Lonzo-BI) de jeunes Pelicans aux dents longues.

Zion Williamson (21 points) a encore fait l'autobus trois ou quatre fois au point d'en réussir à méduser Mark Cuban lui-même.

Zion train coming through 😤🚊 Mark Cuban couldn't believe it. pic.twitter.com/qxLA2btQlg — ESPN (@espn) March 5, 2020

- Memphis a beau avoir le calendrier le plus difficile parmi les prétendants à la 8e place à l'Ouest, les Grizzlies ne semblent pas sujets à la pression. Ils ont ainsi explosé Brooklyn au Barclays Center (+39), sans qu'aucun membre de la rotation n'ait eu à jouer plus de 29 minutes. On notera que ces gamins ont même imité la célébration du banc des Nets, comme pour leur dire : on vient chez vous, on vous met une rouste et on vous pique même vos gimmicks...

The Grizzlies imitated the Nets' bench celebration after blowing them out 🕺 pic.twitter.com/26A5xLHpAB — SportsCenter (@SportsCenter) March 5, 2020

- Boston s'est bien remis de son fail à Brooklyn. Sur le parquet des Cavs, les Celtics, même privés de Jaylen Brown, Kemba Walker et Gordon Hayward, ont fait le job en tirant un peu la langue. Jayson Tatum (32 points, 9 rebonds et 6 passes) a été comme souvent l'homme fort de la rencontre, même si Semi Ojeleye (22 pts, record en carrière) a également été précieux.

Chez les Cavs, difficile de faire soirée plus pourrie que celle de Kevin Porter Jr. Le rookie a d'abord perdu sa place dans le cinq parce qu'il avait oublié de mettre son maillot, puis s'est blessé à la tête en première mi-temps et n'est jamais revenu sur le terrain.

Kevin Porter Jr. was slated to start tonight ... until he forgot to put on his jersey. pic.twitter.com/5YBoknqj0h — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 5, 2020

- C'est grâce à un feu d'artifice à 3 points que le Miami Heat a remporté le derby floridien contre Orlando. Duncan Robinson (9/12 à 3 points) avait la main chaude et Miami a battu le record de la franchise du nombre de banderilles extérieures sur un match (22). Evan Fournier a inscrit 17 points dans ce match où Terrence Ross s'est offert un one man show vain en sortie de banc (35 pts).

- Washington n'a pas profité de la défaite d'Orlando. Les Wizards ont été séchés à domicile par Portland, qui retrouvait pour l'occasion son franchise player Damian Lillard. Le retour de "Dame" a mis tout le monde de bonne humeur chez les Blazers. Les starters se sont éclatés dans le sillage de Lillard (22 points à 6/12). Carmelo Anthony (25 pts à 8/13), Hassan Whiteside (24 pts, 16 rbds et 4 ctres), CJ McCollum (22 pts) et même Trevor Ariza (15 pts) ont tous brillé. Portland peut du coup reprendre sa course contre la montre pour le 8e spot, où Memphis a 3 victoires et le tie-breaker d'avance.

- Le Jazz a poursuivi son road trip à l'Est avec une victoire très facile au Garden contre les Knicks, qui ne connaîtront pas l'extase d'une troisième victoire de suite. Rudy Gobert a sans surprise fini en double-double avec 18 points et 14 rebonds, pendant que Frank Ntilikina inscrivait 4 points et 2 passes en sortie de banc à New York.

- Milwaukee s'est bien remis de son match loupé contre Miami. Les Bucks ont dominé les Pacers, qui restaient eux sur quatre victoires de suite. Perdre Malcolm Brogdon, touché à la hanche, n'a pas aidé. Giannis Antetokounmpo (29 points, 12 rebonds et 6 passes) a sonné la charge.

- OKC a dilapidé une avance de 16 points contre Detroit avant que Danilo Gallinari ne vienne mettre de l'ordre dans la maison avec un panier à 3 points à 20 secondes de la fin. Shai Gilgeous-Alexander est le meilleur marqueur du match avec 27 points.

Sekou Doumbouya était remplaçant pour les Pistons. Le Français a joué 13 minutes pour 3 points, 2 rebonds et 1 contre.

- Le retour de Lauri Markkanen (13 pts) pour Chicago ne s'est pas soldé par une victoire. Les Bulls se sont inclinés devant les Wolves, qui commencent à trouver une alchimie sympa entre D'Angelo Russell (19 pts), Malik Beasley (24 pts) et Naz Reid (16 pts, 11 rbds).

