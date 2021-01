Les résultats de la nuit en NBA

Nets @ Cavs : 135-147, après double prolongation

Mavs @ Pacers : 124-112

Celtics @ Sixers : 109-112

Pistons @ Hawks : 115-123

Heat @ Raptors : 111-102

Magic @ Wolves : 97-96

Suns @ Rockets : 109-103

Spurs @ Warriors : 99-121

Kings @ Clippers : 96-115

---

Rien de mieux que le Sex(ton) !

- Les Nets et leur nouveau Big Three pensaient sans doute vivre des débuts à la cool du côté de Cleveland. Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving, de retour après 7 matches de pause en NBA, sont sortis complètement cramés d'une double prolongation dans l'Ohio. Et surtout, avec une défaite ! Le principal responsable : Collin Sexton.

- Le meneur des Cavs a fait une fin de match complètement insensée, enchaînant les paniers à 3 points sur la tronche de KD, Kyrie et à peu près n'importe quelle personne qui aurait eu l'envie ou la mauvaise idée de le défier. Après avoir arraché la 2e prolongation, Sexton a été irréel avec 15 points marqués dans cette seule seconde fenêtre d'overtime, une passe décisive pour l'ancien Net Taurean Prince et 42 points en tout.

Collin Sexton was UNCONSCIOUS in OT 😳 He had 20 straight Cavs points in OT and a career-high 42 🔥 pic.twitter.com/IeaNnwYjIM — ESPN (@espn) January 21, 2021

- Si Sexton a volé la vedette à tout le monde, on a pu se faire une petite idée de ce que pourrait donner le trio de zozos des Nets. Pour cette première, on a vu de très bonnes choses en termes de production (96 pts à quasiment 50% en cumulé) avec des séquences où KD, Kyrie et Harden ont combiné et donné l'impression que le ballon n'aurait d'autre choix que d'entrer dans le panier. Mais il y a eu aussi parfois un manque de fluidité logique et de l'isolation abusive, particulièrement en toute fin de match pour Irving et Harden.

- On notera que le cinq qui a fini le match et eu le plus gros temps de jeu pour les Nets était celui avec Jeff Green en 5 et Joe Harris, remplaçant au coup d'envoi, en 3.

- Un "petit" Jarrett Allen, qui a fini à 12 points, 11 rebonds et 4 contres en sortie de banc de l'autre côté, n'aurait pas de mal... JB Bickerstaff lui a d'ailleurs donné 31 minutes de jeu, laissant Andre Drummond sur le banc pour toute la fin de match.

- Grosse ambiance dans le vestiaire des Cavs après cette victoire. Ca fait plaisir à voir. Cleveland pointe à la 6e place à l'Est avec un bilan équilibré de 7 victoires pour 7 défaites. Qui l'eu cru...

"Ice" Cole Anthony !

- Titulaire depuis la blessure de Markelle Fultz, Cole Anthony a vécu son premier moment fort en NBA cette nuit. Le rookie a mis fin à la série de 6 défaites de suite d'Orlando grâce à un shoot à 3 points au buzzer contre les Wolves.

- Après avoir manqué 9 matches de suite à cause de problèmes de dos, Evan Fournier a signé un joli retour avec 24 points et la victoire, pour aider son pote Nikola Vucevic (28 pts), un peu trop seul ces dernières semaines.

- Là aussi grosse ambiance dans le vestiaire d'Orlando.

📂File this under: Things You Love to See pic.twitter.com/4orEH10UMG — Orlando Magic (@OrlandoMagic) January 21, 2021

Embiid roule sur Houston, Porzingis fait mal

- Dans sa quête de crédibilité pour le titre de MVP, Joel Embiid se voit souvent reprocher le calendrier assez facile des Sixers depuis le début de la saison. La démonstration que vient de faire le Camerounais face à Boston aurait pu apporter de l'eau à son moulin. Malheureusement, Jayson Tatum, entre autres, était absent... Evidemment, ça ne doit pas complètement discréditer Embiid, auteur de 42 points et 10 rebonds, avec séjours incessants sur la ligne des lancers (17/21).

Mais qui va bien pouvoir arrêter Joel Embiid ?

- Le 14e double-double consécutif de Domantas Sabonis n'a pas empêché les Pacers de chuter face à Dallas. Ce n'est pas même pas seulement de la faute de Luka Doncic, qui a compilé son 30e triple-double en carrière, mais plutôt de son meilleur lieutenant, Kristaps Porzingis. Le Letton a claqué 27 points, 13 rebonds et 4 passes à 12/15. Une performance très encourageante pour Dallas et pour la santé mentale de Doncic.

- Sinon, Luka, niveau place dans l'histoire de la NBA, ça commence vraiment à peser...

Total triple-doubles before turning 22 years old: 30 - Luka

29 - Magic, Lebron and Oscar combined....#MFFL | @statmuse pic.twitter.com/rV5vgFIZRa — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 21, 2021

La moisson de Capela

- Les dernières semaines n'ont pas été de tout repos pour les Hawks, avec de mauvais résultats et une relation endommagée entre Trae Young et John Collins. Les deux jeunes stars d'Atlanta ont retrouvé un peu le feu sacré ensemble cette nuit, lors de la victoire de leur équipe en prolongation contre Detroit. Young (38 pts), Collins (31 pts) et Clint Capela (21 points et... 26 rebonds !!!) ont joint leurs forces pour éviter de tomber sous les coups de l'épatant Jerami Grant.

Clint Capela entre dans un club prestigieux après son énorme match contre Detroit

Candidat au titre de MIP, le neveu d'Horace est la seule énorme satisfaction du début de saison morose des Pistons. Il a cette fois signé 32 points, son record en carrière, 6 rebonds et 5 passes.

- Sekou Doumbouya n'a joué que 5 minutes, le temps de prendre 4 rebonds et de donner une passe.

Phoenix a enfin rejoué... et gagné, Nunn porte Miami

- On avait un peu oublié l'existence de Kendrick Nunn, troisième du Rookie of the Year la saison passée. Il s'est rappelé à notre bon souvenir cette nuit, en orchestrant la victoire du Heat contre Toronto en sortie de banc avec 28 points. Il manquait pourtant Jimmy Butler, Tyler Herro, Avery Bradley et Meyers Leonard, mais les Raptors sont passés au travers après deux perfs intéressantes.

K9 really came off the bench and had himself a night 28 Pts / 9-12 FG / 8 Rebs / 5 Asts / 1 Stl pic.twitter.com/YLaKHgqhRd — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 21, 2021

- Après deux défaites de suite, enrobées de trois reports de matches consécutifs, les Suns ont relevé la tête en dominant Houston cette nuit. Phoenix s'est appuyé sur un très bon Deandre Ayton (26 points, 17 rebonds, ses deux meilleurs totaux depuis le début de la saison). Malgré les efforts des Rockets et de leur dernier arrivant Victor Oladipo (22 pts), les Suns ont conservé leur avantage en fin de partie.

Les Clippers rejoignent les Lakers, Curry easy

- Stephen Curry et les Warriors ont fêté l'arrivée de la "Oakland born" Kamala Harris à la Maison Blanche avec une victoire nette sur les Spurs. Stephen Curry y est allé de ses 26 points, aidé par le rookie James Wiseman (20 points, 6 rebonds).

- Les Kings ont pris moins cher qu'il y a une semaine contre les Clippers, mais ils sont quand même repartis de L.A. avec la défaite. Kawhi Leonard était très en jambes (32 points, 5 rebonds et 6 interceptions) pour offrir aux joueurs de Tyronn Lue une cinquième victoire de suite pour rejoindre les Lakers en tête de la Conférence Ouest.