Clint Capela n'avait pas pu lancer sa saison comme il l'aurait voulu. Blessé, le Suisse a petit à petit réintégré le cinq des Hawks. Après ce qu'il a réalisé cette nuit, il n'y a plus de doutes, le voilà parti pour retrouver son meilleur niveau, voir plus. Lors de la victoire des Atlanta Hawks en prolongation contre Detroit, Capela a rendu une copie de mammouth comme on en voit finalement assez peu en NBA.

Avec 27 points, 26 rebonds (dont 12 offensifs !) et 5 contres, l'ancien joueur des Houston Rockets a profité de la faiblesse des Pistons pour entrer dans un club assez fermé. Déjà, personne n'avait compilé au moins 25 points, 25 rebonds et 5 contres depuis Shaquille O'Neal en 2004. Même si le contexte et l'époque sont différents, être placé sur la même ligne statistique que Shaq n'est jamais anecdotique. Ensuite, Clint Capela est devenu le cinquième joueur (depuis 1985) avec ce même triptyque de 25-25-5. Les autres sont tout sauf des peintres : Shaquille O'Neal, donc, Hakeem Olajuwon (à deux reprises), Dikembe Mutombo et Patrick Ewing.

CQFR : En feu, Sexton gâche la première du Big Three des Nets

On ne dit pas que Clint Capela est de la même classe que ces grands champions, mais cela peut par exemple faire un peu réfléchir quant au choix des Rockets de s'en séparer la saison dernière. Avec un Capela à ce niveau, le retour progressif de quelques blessés et une entente retrouvée entre Trae Young et John Collins, les perspectives sont un peu plus intéressantes pour Atlanta dans les semaines qui viennent.