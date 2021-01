Les résultats de la nuit en NBA

Rockets @ Pacers : 107-114

Cavs @ Magic : 94-105

Wizards @ Sixers : 136-141

Hornets @ Hawks : 102-94

Celtics @ Heat : 107-105

Jazz @ Knicks : 100-112

Pistons @ Bucks : 115-130

Thunder @ Pelicans : 111-110

Raptors @ Suns : 115-123

Bulls @ Kings : 124-128

Clippers @ Warriors : 108-101

---

- On ne va pas se mentir, on s'est quand même demandé un moment si les matches allaient se tenir cette nuit en NBA. Quelques heures avant le coup d'envoi des premières rencontres, le Capitole de Washington était pris d'assaut par des partisans de Donald Trump, avec des scènes absolument folles. Finalement, après hésitation et discussion, les équipes ont décidé de jouer, misant sur un retour de l'ordre progressif. Les 11 matches de cette nuit chargée ont donc pu se dérouler.

Il y a bien eu une autre dinguerie dans les rangs de Washington DC, mais elle est sortie des mains de Bradley Beal, auteur de 60 points lors de la défaite des siens à Philadelphie. C'est d'ailleurs assez fou que ces villes hautement symboliques dans l'histoire américaine se soient affrontées pile poil le jour de l'émeute au Capitole, m'enfin...

Bradley Beal, qui a signé 57 points en trois quart-temps - et un record pour un joueur de Washington - a malheureusement pour lui été éclipsé par le match médiocre de son équipe et, surtout, la domination express de Joel Embiid (38 pts). Dans le sillage du Camerounais, Philadelphie a a poursuivi son impeccable début de saison et pointe en tête de la ligue avec 7 victoires et 1 défaite.

Des chiffres et des lettres : retour sur le record de Bradley Beal

- Les Boston Celtics ont vraiment fait une trouvaille phénoménale avec Payton Pritchard. Le rookie a inscrit le panier de la gagne contre Miami en surgissant à 0.3 seconde du buzzer pour prendre un rebond sous le nez des intérieurs floridiens.

- La mauvaise nouvelle de la nuit nous vient d'Orlando. Si le Magic a dominé Cleveland, Markelle Fultz s'est gravement blessé au genou en tout début de match. Verdict : rupture des ligaments croisés pour le meneur, qui revenait bien et semblait pouvoir enfin lancer sa carrière en NBA cette saison.

Markelle Fultz : rupture des croisés, saison terminée, terrible...

- "Même au lycée, je n'ai jamais mis plus de 40 points", a déclaré Gordon Hayward, au sortir de son record de points en carrière (44) et d'une victoire de ses Charlotte Hornets à Atlanta. Après un démarrage canon, les Hawks ont la tête dans le seau et restent sur quatre défaites en cinq matches. Trae Young, 2/9 cette nuit, symbolise bien ces difficultés du moment.

- Les Clippers ont remporté le choc de la nuit à l'Ouest contre les Warriors. Nicolas Batum (13 pts) continue de jouer avec une énorme confiance, notamment dans le money time. Alors que le score était encore serré dans les dernières minutes, le Français a rentré deux shoots à 3 points dans le corner qui ont mis les siens à l'abri. Kawhi Leonard et Paul George ont tous les deux marqué 21 points, pendant que Stephen Curry passait à côté de son match en attaque (13 pts à 5/17).

- On n'arrête plus les Knicks ! New York a signé une troisième victoire de suite (et une 5e victoire en 6 matches), avec à nouveau un Austin Rivers en feu, particulièrement dans le money time. Les 23 pts du rejeton de Doc, dont ses 14 de suite en fin de match pour épauler le nouveau match gargantuesque de Julius Randle (30 pts, 16 rbds, 7 pds), ont permis aux joueurs de Tom Thibodeau de disposer de Utah.

En back to back après une rouste subie à Brooklyn, le Jazz a semblé aller mieux avant de dilapider ses 18 pts d'avance.

- Malcolm Brogdon continue de jouer comme un All-Star. Le meneur des Indiana Pacers a pris les choses en main face à Houston cette nuit en battant son record de points (35) en carrière pour la deuxième fois en trois matches. C'est aussi son shoot à 3 points à 2 minutes de la fin qui a permis aux siens de virer en tête pour de bon.

Pour ne rien gâcher, Brogdon a très bien défendu sur James Harden, limité à 15 points.

- Les 31 pts de Jerami Grant n'ont pas empêché Detroit de se faire hacher menu par les Bucks, qui n'ont pas eu besoin de faire jouer leurs cadres au-delà de la demi-heure syndicale.

- Steven Adams a attendu de jouer contre son ancienne équipe d'OKC pour réussir le premier triple-double de sa carrière (10 pt, 10 pds, 11 rbds) en NBA. Le pivot des Pelicans aurait toutefois sans doute bien échangé cette performance contre une victoire. Le Thunder s'est imposé sur le fil grâce à un shoot de George Hill et un tir raté de Nickeil Alexander-Walker au buzzer.

- Le réveil de Pascal Siakam (31 pts) n'a pas permis aux Raptors de se payer les Suns et de sortir la tête de l'eau. Le petit festival à 3 points de Phoenix (21 paniers marqués) et les difficultés de Toronto à jouer correctement au basket, comme depuis le début de la saison, ont permis à Devin Booker (24 pts) et ses camarades de célébrer une 5e victoire en 6 matches.

- Zach LaVine et Coby White ont marqué plus de la moitié des points des Bulls à deux (68 pts cumulés), mais Chicago a échoué face aux Kings et leur excellent trio du soir. Marvin Bagley est un peu sorti de la tourmente (21 pts, 12 rbds, 2 stls, 2 blks), épaumé par Richaun Holmes (24 pts) et Harrison Barnes (20 pts). Blessé au quadriceps, De'Aaron Fox a quitté ses partenaires en tout début de match et n'est pas revenu en jeu ensuite.