Markelle Fultz : rupture des croisés, saison terminée, terrible…

Quelle mauvaise nouvelle. Alors que Markelle Fultz semblait promis à une très belle saison, après de nombreux déboires depuis le début de sa carrière, le jeune meneur du Orlando Magic s’est fait les croisés du genou hier soir. Une blessure dès le début de la partie, seulement trois minutes de jeu, suite à un drive vers le panier. Le joueur est resté un long moment à terre avant de quitter le parquet en chaise roulante.

« C’est un énorme coup dur pour nous », confiait Nikola Vucevic. « C’est vraiment triste pour Markelle. Parce qu’il avait eu ses problèmes à l’épaule pendant ses deux premières années, cette saison était très importante pour lui. Il était prêt et il a très bien démarré. C’est vraiment terrible pour un gars comme lui qui a bossé dur pour revenir. »

Premier choix de la draft en 2017, Markelle Fultz a connu un début de carrière très délicat avec une mystérieuse blessure à l’épaule qui l’empêchait de… tirer. Les Philadelphia Sixers ont fini par s’en séparer. Et c’est en Floride que le meneur a rebondi. Il était plutôt bon l’an dernier. Il allait exploser cette saison. Mais avec cette déchirure des ligaments, on ne le reverra pas avant le prochain exercice a priori. Le rookie Cole Anthony, intéressant sur ces deux premières semaines, va prendre le relais dans le cinq majeur.

Il tournait d’ailleurs à plus de 14 points et 6 passes avant sa blessure. Le Magic a désormais ses deux joueurs les plus prometteurs – Fultz et Jonathan Isaac – à l’infirmerie en raison d’une blessure sévère au genou. Sans oublier Evan Fournier, forfait lors des derniers matches en raison de douleurs au dos.

Markelle Fultz venait d'ailleurs de signer une prolongation pour 50 millions de dollars sur trois ans pendant l'intersaison.

Il y a quelques jours, Markelle Fultz avait sorti ça...