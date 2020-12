Le Magic mise une petite fortune sur Markelle Fultz et Jonathan Isaac

On nous aurait dit il y a un an que Markelle Fultz réussirait à signer un contrat à 50 millions de dollars sur 3 ans, on aurait eu du mal à y croie. Le n°1 de la Draft 2017, longtemps blessé et pris dans une situation inextricable autour de sa santé et de son mental à Philadelphie, s'est engagé pour la durée avec Orlando.

Selon Josh Robbins de The Athletic, la troisième saison du deal contient une team option, qui permettra au Magic de ne pas conserver Fultz si l'aventure ne se passe pas aussi bien que prévu. C'est la saison dernière que la cote de l'ancien meneur des Washington Huskies est remontée en flèche, à la faveur de belles prestations avec Orlando. Sur ses 72 apparitions, le joueur de 22 ans a tourné à 12.1 points, 5.1 passes et 1.3 interceptions de moyenne et a convaincu Steve Clifford, le head coach, de lui confier le poste de titulaire cette saison.

Avec le départ de DJ Augustin, Markelle Fultz sera dans le cinq, avec le rookie Cole Anthony en back up.

Mais Orlando ne s'est pas arrêté là. Jonathan Isaac, fréquemment blessé depuis sa Draft en 6e position la même année que Markelle Fultz, a lui aussi touché un joli pactole. Bien qu'il doive manquer la totalité de la saison qui débute la nuit prochaine, l'ailier au potentiel défensif monstrueux a verrouillé son avenir en Floride.

Selon Adrian Wojnarowski, Jonathan Isaac s'est vu offrir 80 millions de dollars sur 4 ans. Une proposition qu'il a évidemment acceptée, malgré le scepticisme général autour de ses pépins physiques. Isaac n'a joué que 136 matches en 3 ans, dont 27 lors de sa saison rookie et 34 la saison dernière, alors qu'il affichait lui aussi les dispositions d'un futur excellent joueur de la ligue.