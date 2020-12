Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Cavs : 95-86

Warriors @ Pistons : 116-106

Celtics @ Pacers : 116-111

Raptors @ Sixers : 93-100

Bulls @ Wizards : 115-107

Bucks @ Heat : 144-97

Magic @ Thunder : 118-107

Pelicans @ Suns : 86-111

Wolves @ Clippers : 101-124

Nuggets @ Kings : 115-125

---

- Les Wizards n'ont toujours pas démarré leur saison... Les voilà à 0-4 après une défaite à domicile contre Chicago, qui attendait aussi sa première victoire. Russell Westbrook est devenu le premier joueur depuis Oscar Robertson a démarré sa saison par trois triple-doubles (il était au repos lors du match précédent), mais les fans de Washington se moquent sans doute pas mal que leur nouveau meneur ait fini avec 21 points, 15 rebonds et 11 passes dans un match à leur portée... Beal et Westbrook ont pris 37 des 54 shoots des titulaires. Pas sûr que ce soit la bonne formule.

- Orlando est, avec Atlanta qui ne jouait pas cette nuit, la dernière équipe invaincue en NBA, et la seule à 4-0. Le Magic a dominé Oklahoma City en partie grâce à l'excellent match de Nikola Vucevic (28 points, 10 rebonds) et continue son petit bonhomme de chemin avec de belles ambitions à l'Est grâce à ce démarrage canon. C'est la première fois depuis la naissance du Magic que la franchise débute par un 4-0.

Le Thunder et son nouveau coach Mark Daigneault sont en mode expérimental. Isaiah Roby, titulaire cette nuit, n'avait jamais marqué le moindre point en NBA avant ses 19 points et 7 rebonds cette nuit, et semble être un nouveau bon petit joueur déniché dans la discrétion la plus totale.

- On espérait une belle baston entre les Bucks et le Heat, mais il n'y a pas eu match du tout. En l'absence de Jimmy Butler, Miami a pris une fessée monumentale en s'inclinant de 47 points sans jamais être dans le coup. Quelques jours après leur pire match à 3 points depuis longtemps, les Bucks se sont cette fois permis de battre un record NBA en la matière, avec 29 (!) paniers extérieurs inscrits. Sur les 13 joueurs utilisés par Mike Budenholzer, 12 ont inscrit au moins un panier à 3 points.

CQFR : Jokic le magicien, Mitchell est clutch, du mieux pour Killian Hayes

- Julius Randle a confirmé son magnifique début de saison avec les Knicks en enregistrant un bon gros triple-double des familles lors de la victoire des siens contre Cleveland : 28 points, 12 rebonds et 11 passes. Les 9 turnovers de l'ancien intérieur de Kentucky n'ont pas plus pénalisé que ça New York, qui passe à 2-2.

- Les Knicks sont pour le moment la meilleure équipe de la ligue à 3 points avec 45.9%. Frank Ntilikina, l'un des trois seuls remplaçants utilisés par Thibodeau cette nuit, a apporté son écot avec 5 points, 3 passes, 3 rebonds et 2 interceptions en 16 minutes.

- Ca s'est moins bien passé pour les Français de Detroit lors de la quatrième défaite en quatre matches des Pistons, à domicile contre Golden State. Si Sekou Doumbouya a apporté 9 points en 10 minutes, Killian Hayes s'est blessé au pied après 17 minutes de jeu particulièrement ternes (0 pt, 1 passe à 0/4).

Chez les Warriors, Stephen Curry a marqué 31 points, Andrew Wiggins 27 et, miracle, Kelly Oubre a inscrit son premier panier à 3 points de la saison. La séquence la plus excitante pour les Dubs : cet enchaînement contre + dunk du rookie James Wiseman.

WISEMAN WITH THE BLOCK AND SLAM 😤 pic.twitter.com/6ZSoxAHBJX — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 30, 2020

- Les Sacramento Kings sont co-leaders de la Conférence Ouest, vous n'avez pas la berlue. Les joueurs de Luke Walton se sont occupés des Nuggets, qui n'ont pas tiré profit du triple-double de Nikola Jokic (26 points, 12 passes, 11 rebonds et... 10 pertes de balle) et de la main chaude de Michael Porter Jr (30 pts, 10 rbds, 2 ctres). Chez les Kings, c'est le rookie Tyrese Haliburton, dont la maturité du jeu ne faisait aucun doute, qui a sonné la charge en sortie de banc (13 pts, 6 pds, 3 rbds, 3 stls) pour épauler De'Aaron Fox (24 pts) et Richaun Holmes (20 pts).

- Les Pelicans ont subi un trou d'air contre Phoenix, mais Eric Bledsoe peut au moins se dire qu'il a réussi le tir de la nuit et l'un des plus spectaculaires de ce début de saison en NBA.

TOUGH shot by Bledsoe 👀 pic.twitter.com/PtAommdaEV — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 30, 2020

- Dans l'une belles affiches de l'Est cette nuit, Boston est allé l'emporter chez les Pacers. L'affaire semblait mal parti après un troisième quart-temps cataclysmique de la part des hommes de Brad Stevens. Les Celtics et Jayson Tatum en particulier se sont réveillés dans l'ultime période avec une agressivité absente jusque-là. Tatum a inscrit 14 de ses 27 points dans le dernier quart-temps remporté 33-18 par les C's, qui ont infligé à Indiana sa première défate de la saison.

- Quel vilain début de saison pour les Raptors ! Les voilà désormais à 0-3 après leur défaite à Philadelphie sous les coups du tandem Joel Embiid (29 pts, 16 rbds) - Tobias Harris (26 pts, 11 rbds). Ben Simmons est venu lui aussi signer un double-double (11 pts, 13 rbds et 7 pds).

- Pour leur deuxième match sans Kawhi Leonard et 48 heures après l'historique mandale dans la face reçue face à Dallas, les Clippers ont rebondi assez sereinement contre les Wolves. Minnesota n'est évidemment pas la même équipe sans Karl-Anthony Towns, blessé au poignet. Les Clippers se sont appuyés sur une vieille formule qui date d'avant l'arrivée de PG et Kawhi : plusieurs joueurs entre 11 et 20 points, avec un récital de Lou Williams (20 pts) en sortie de banc.