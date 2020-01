Les scores de la nuit en NBA

Bucks @ Hornets : 116-103

Grizzlies @ Pistons : 125-112

Celtics @ Magic : 109-98

Raptors @ Knicks : 118-112

Clippers @ Heat : 122-117

Kings @ Bulls : 98-81

Rockets @ Timberwolves : 131-124

Nuggets @ Pelicans : 113-106

Hawks @ Thunder : 111-140

Suns @ Spurs : 103-99

Pacers @ Warriors : 129-118

___

- Jaren Jackson Jr a mis les Grizzlies sur les bons rails cette nuit. Le jeune intérieur a marqué 24 de ses 29 points en première mi-temps et Memphis a fini par battre Detroit (125-112). Le rookie Ja Morant a pour sa part compilé 16 points et 12 passes décisives. Côté Pistons, onzième match de suite à 20 points ou plus pour Derrick Rose, auteur de 22 points et 8 passes. Le Français Sekou Doumbouya a retrouvé sa place dans le cinq majeur et il a joué 23 minutes (5 points, 3 rebonds).

- Evan Fournier était inspiré cette nuit mais les 30 points du Français, trop isolé, n'ont pas suffi. Le Magic a perdu contre les Celtics (98-109). En face, Kemba Walker a planté 37 pions tandis que Gordon Hayward a compilé 22 points et 14 rebonds.

- Sixième victoire de suite pour les Raptors, mis à mal par les Knicks en début de partie mais finalement vainqueurs au Madison Square Garden (118-112). Kyle Lowry (26) et Pascal Siakam (23) ont quasiment inscrit 50 points à eux deux. Frank Ntilikina a fini avec 2 petits points en 13 minutes.

- Premier triple-double en carrière pour Kawhi Leonard ! 33 points, 10 rebonds et 10 passes pour la superstar des Clippers, auteur d'un grand match contre le Heat de Jimmy Butler. Los Angeles repart de Miami avec la victoire en prime (122-117). Le MVP des finales 2019 a achevé les espoirs des Floridiens, qui ont passé un 24-9 sur la fin, en réussissant ses quatre derniers lancers-francs. C'est aussi sa septième sortie de suite à 30 points ou plus. Il monte clairement en puissance.

- Sorti du cinq majeur par Luke Walton, au profit de Bogdan Bogdanovic, Buddy Hield a réagi avec orgueil hier soir. Ses 21 points, en sortie de banc donc, ont mené les Kings à la victoire contre les Bulls (98-81).

- Russell Westbrook continue de cartonner ! 45 points pour le meneur All-Star des Rockets, victorieux des Timberwolves (131-124). L'ex-MVP prend bien le relais de James Harden, décidément en petite forme en ce moment. Le barbu a converti seulement 3 de ses 13 tentatives (12 points). Mais ça n'a donc pas empêché Houston de l'emporter, grâce à Westbrook.

- Zion Williamson a été très efficace pour sa deuxième sortie en NBA. Le premier choix de la draft a inscrit 15 points à 7 sur 9 aux tirs tout en prenant 6 rebonds. Le problème, c'est qu'il n'a joué que 21 minutes. Le phénomène est toujours limité dans son temps de jeu après son retour de blessure. Les Pelicans ont dominé les Nuggets de 16 points pendant ces 21 minutes. Mais ils se sont écroulés quand Zion était sur le banc. Résultat, une victoire de Denver contre New Orleans (113-106) avec 27 points, 12 rebonds et 7 passes au compteur pour Nikola Jokic.

- Trae Young a fêté sa première sélection au All-Star Game avec 26 points et 16 passes mais ses Hawks se sont fait désosser par le Thunder cette nuit (111-140). Dennis Schroder, ancien joueur d'Atlanta, a notamment marqué 21 points en plus de ses 8 passes. 24 points pour Shai Gilgeous-Alexander et 25 pour Danilo Gallinari.

- Victoire importante des Suns contre les Spurs (103-99), deux concurrents directs dans la course à la huitième place de la Conférence Ouest. Devin Booker a été très précieux avec 35 points au compteur. Mais il est sorti prématurément après avoir fait sa sixième faute et ses coéquipiers ont terminé le job.

- 33 points pour T.J. Warren lors de la victoire des Pacers sur le parquet des Warriors (129-118). D'Angelo Russell avait pourtant inscrit 37 points pour Golden State. En vain.