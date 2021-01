Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Hornets : 88-109

Grizzlies @ Cavs : 101-91

Bucks @ Magic : 121-99

Suns @ Wizards : 107-128

Sixers @ Hawks : 94-112

Raptors @ Blazers : 111-112

Pacers @ Kings : 122-127

---

- On ne sait pas ce qu'on fait les Raptors, mais pour le moment ils n'ont vraiment pas les dieux du basket avec eux cette saison. Pascal Siakam a raté son deuxième game winner de suite après celui contre Golden State. Face aux Blazers, le Camerounais a repris du poil de la bête dans les stats et l'impression visuelle, c'est déjà ça : 22 points, 13 rebonds, 10 passes et un premier triple-double en carrière pour Spicy-P.

Career night for Pascal Siakam

Du côté de Portland CJ McCollum et Carmelo Anthony ont été clutch coup sur coup.

- Les Knicks sont en train de rentrer dans le rang real quick. Après un excellent démarrage, voilà que New York commence à toucher ses limites, semble-t-il. Les joueurs de Tom Thibodeau ont subi une troisième défaite de suite sur le parquet de Charlotte. Gordon Hayward avait des cannes et la main chaude (34 pts) pour confirmer son excellent début de saison avec les Hornets et faire petit à petit oublier le très gros investissement de Michael Jordan sur son compte (en banque). C'est la quatrième victoire de suite pour Charlotte, qui se positionne comme un prétendant aux playoffs à la semi-surprise générale.

LaMelo Ball a fait une entrée à nouveau très énergique et remarquée (8 points, 7 passes, 14 rebonds et 3 steals) à défaut de viser droit (3/13).

LaMelo Ball's fullcourt dime to Gordon Hayward

Julius Randle s'est mangé un paquet de prises à deux et a été verrouillé comme il se doit par Charlotte (11 pts à 2/9).

- Atlanta commence à sortir la tête de l'eau après des défaites et un souci interne entre Trae Young et John Collins largement médiatisé. Les Hawks ont dominé des Sixers toujours pas mal déplumés. Joel Embiid (24 pts, 11 rbds) était un peu trop seul et Philadelphie n'a pas résisté à des deuxième et troisième quart-temps apocalyptiques.

- Malgré les mauvaises nouvelles en cascade subies ces derniers jours, les Wizards gardent la tête haute. Bradley Beal (34 pts, 9 pds), de retour après un match d'absence, a guidé Washington vers une victoire presque inattendue contre Phoenix, l'une des meilleures équipes de l'Ouest depuis le début de la saison.

- De'Aaron Fox (21 pts, pds) aka Tomar Boy (voir ci-dessous) et surtout Harrison Barnes (30 pts à 8/14) ont permis aux Kings de gérer Indiana pour une autre victoire d'une équipe mal classée contre une team sérieuse.

Fox puts an exclamation point on the game

- Memphis a dilapidé une avance de 16 points contre les Cavs avant de réussir à se reprendre et à confirmer une intéressante dynamique, assez inverse justement à celle d'équipes qui avaient trop bien débuté comme Cleveland et New York. Et Ja Morant est toujours à l'infirmerie...

- Malgré le problème de fautes de Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont relativement tranquillement géré le Magic grâce notamment à un quatrième quart-temps qui a ressemblé à une promenade de santé. Avec une deuxième victoire de rang, voilà Milwaukee à la deuxième place à l'Est, ce qui commence quand même à être plus conforme à la logique.