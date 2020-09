Channing Frye a fait son choix entre Damian Lillard et Stephen Curry

Stephen Curry nous a manqués dans la bulle. Ses coups de chaud, ses paniers lointains… toute la panoplie qui fait du MVP un joueur tellement excitant à suivre. En son absence, Damian Lillard a fait le show à Disney. Enfin, surtout lors des matches de classement, avant de se blesser en playoffs. Les deux joueurs ont quelques caractéristiques similaires. Ce qui pousse les fans et les analystes à les comparer. Et à chacun de choisir son favori. Channing Frye s’est exécuté.

« J’aime bien Damian Lillard parce qu’il a fait plus en ayant moins de moyens que Steph. Curry est un Hall of Famer, un champion et le meilleur shooteur de tous les temps. Mais est-ce que Steph aurait pu faire ce que Dame a fait avec Portland ? J’adore me poser cette question. »

Le raisonnement est intéressant. La question restera évidemment sans réponse. Mais on a envie de penser que Stephen Curry n’aurait pas fait aussi bien. Et pourtant, on n’en conclut pas pour autant que Damian Lillard est un meilleur joueur que lui. Pas sûr que Lillard aurait fait mieux à la place de Curry par exemple. En revanche, quand les deux joueurs se sont affrontés en finales de Conférence en 2019, c’est bien le meneur des Warriors qui a pris le dessus…