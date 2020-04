Damian Lillard réagit à la rumeur l’envoyant aux Lakers

Damian Lillard, 29 ans, 30 en juillet, est au sommet de son art. Un meneur superstar qui fait partie du gratin de la NBA. Mais il semble peu probable qu’il soit en mesure de décrocher un titre sous les couleurs des Portland Trail Blazers. « Peu importe », a déjà répété plusieurs fois l’intéressé en jurant fidélité à la franchise qui l’a drafté en 2012. Malgré ça, son nom circule de temps à autre dans les rumeurs. Souvent issues de l’imaginaire de certains fans qui rêvent de voir « Dame » jouer pour leur équipe favorite. Dernier exemple avec ce compte des Lakers qui relayait le mécontentement de Lillard vis-à-vis de son management ainsi que son intention de jouer pour Los Angeles avec LeBron James et Anthony Davis.

Le tweet est arrivé jusqu’à Lillard qui a profité de la date – le 1er avril – pour faire passer la rumeur pour une blague.

Dooooo yooooouuu knooooow what todaaaaay iiiiiis? lol https://t.co/PD3VeRQN8r — Damian Lillard (@Dame_Lillard) April 1, 2020

Les Blazers ont déçu depuis le début de la saison et ils étaient partis pour manquer les playoffs avant que l’exercice soit suspendu. Et Damian Lillard aimerait sans doute une équipe plus compétitive… mais à Portland. Un transfert du All-Star n’est pas d’actualité.