Toutes les bonnes nouvelles, même hors-basket, sont bonnes à prendre. Vous vous souvenez du petit beef musical pour le fun entre Damian Lillard et Shaquille O'Neal il y a quelques mois à coups de morceaux de rap ? Les deux hommes, qui se considèrent tous les deux meilleur que l'autre en termes de flow, ont collaboré pour un son que Lillard dévoilera prochainement.

"Je vais bientôt sortir une petite mixtape. Je ne sais pas exactement quand, mais ans doute dans 10 ou 15 joueurs, avec 5 ou 6 morceaux. L'un d'entre eux sera quelque chose que Shaq et moi avons fait. Je pense que ça va être assez cool. On a collaboré sur quelque chose et je crois que ça va vraiment beaucoup faire parler", a posté Damian Lillard sur Instagram.

On espère un bon gros règlement de comptes avec des punchlines sur leurs carrières respectives pour nous redonner un peu le moral et nous faire sourire. Leur petite joute à distance était déjà très prometteuse.

On en était resté sur cette salve de Shaq.

"Talking crazy ain' gone get you nothing but smoke," Shaq raps. "Like when we see you in the playoffs every year when you choke."

"First of all little boy, this ain't beef/You just a [explictive] talking while I'm hitting/Call it a queef," he spits. "You rap because you need to, dog. I do it for sport/When you run I see the tampon string in your shorts".

En VF :

"Faire le fou ne te mènera à rien. Comme quand on te voit jouer en playoffs et que tu te liquéfies. Pour commencer, petit garçon, ceci n'est pas un beef. Tu n'est qu'une merde qui parle pendant que je frappe. Tu ne fais que des pets. Tu rappes parce que tu en as besoin, gros. Je fais ça pour le sport. Quand tu cours, je vois la ficelle de ton tampon sortir de ton short".