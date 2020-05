Cette statistique qui montre à quel point Damian Lillard est un crack

Le trois-points est devenu une arme de destruction massive en NBA au cours des cinq dernières années. Mais être adroit derrière l’arc ne suffit (presque) plus. Les superstars sont maintenant de plus en plus amenées à se créer leur propre tir de loin, en sortie de dribble. Des tentatives risquées, compliquées, mais qui peuvent faire de gros dégâts. La marque de fabrique des Stephen Curry, des Damian Lillard et des James Harden, les deux visages de la révolution du basket moderne. Alors quels ont été les meilleurs joueurs de la ligue dans ce domaine cette saison ? La réponse offerte par un utilisateur de Reddit.

1. Damian Lillard : 40,1% de réussite en 416 tentatives

2. Jayson Tatum : 39,9% de réussite en 268 tentatives

3. Buddy Hield : 37,9% en 285 tentatives

4. Kemba Walker : 36,4% en 308 tentatives

5. Zach LaVine : 36,4% en 283 tentatives

6. Chris Paul : 35,3% en 221 tentatives

7. James Harden : 35,3% en 674 tentatives

8. D’Angelo Russell : 34,5% en 249 tentatives

9. Kyle Lowry : 34,5% en 223 tentatives

10. Devonte Graham : 34,4% en 366 tentatives

On retrouve évidemment essentiellement des porteurs de balle dans le top-10. La palme revient donc à Damian Lillard. 40% en plus de 400 tentatives, c’est juste hallucinant. Le meneur des Trail Blazers est une sacrée machine. Un tel pourcentage signifie qu’il est CONSTAMMENT dangereux balle en main. Un véritable casse-tête pour la défense.

C’est effrayant de retrouver Jayson Tatum, 22 ans, aussi haut. Il a ajouté cet aspect primordial à sa panoplie et ça promet pour l’avenir. La cinquième place de Zach LaVine est surprenante et démontre une vraie progression de la star des Bulls. Quant à Harden, il n’est certes que septième mais en 674 tentatives ! Presque 300 de plus que n’importe quel autre joueur ! C’est à la fois choquant et à la fois assez impressionnant.