D'Angelo Russell finira-t-il la saison aux Golden State Warriors ? On pensait initialement que oui, puisque l'ancien arrière des Lakers et des Nets peut servir de pièce majeure pour un trade à l'intersaison pour les Dubs. Visiblement les Minnesota Timberwolves ont envie de le débaucher bien plus tôt. Selon The Athletic, ces derniers ont récemment "intensifié les discussions" avec Golden State pour tenter d'aboutir à un deal avant la deadline de février.

Le boss du secteur sportif Gersson Rosas suit D'Angelo Russell de près depuis son arrivée à la tête des Wolves et aimerait associer "D-Lo" à Karl-Anthony Towns. Minnesota vient de se séparer de Jeff Teague, l'un de ses meneurs, en l'envoyant à Atlanta et d'autres moves devraient arriver dans les prochains jours pour tenter de rattraper le retard sur la 8e place actuellement détenue par les Memphis Grizzlies.

Depuis le début de la saison, D'Angelo Russell, 23 ans, n'a pas été épargné par les blessures. Néanmoins, malgré le bilan cataclysmique des hommes de Steve Kerr, bons derniers, le All-Star a souvent surnagé. Russell tourne ainsi à 23.3 points de moyenne, soit plus que lors de sa saison All-Star avec les Nets. On a pour le moment aucune information sur ce que Minnesota pourrait offrir à Golden State pour que les négociations débouchent sur un trade. Les Warriors ont par ailleurs tout intérêt à conserver D'Angelo Russell jusqu'à la fin de la saison, afin de pouvoir l'inclure dans package plus juteux une fois les Splash Brothers requinqués.

Les stats de D'Angelo Russell en 2019-2020