Les réseaux sociaux, c’est comme le mariage : pour le meilleur et pour le pire, et le pire est quand même violent. Le joueur des Los Angeles Lakers Danny Green et sa fiancée peuvent en témoigner. Pour les réseaux sociaux en tout cas…

Difficile de ne pas le savoir, l’ancien Spur a raté le tir qui aurait pu donner le titre aux Lakers à la toute fin du Game 5. Depuis, LeBron James, à qui beaucoup reprochent de lui avoir envoyé la balle, et lui sont les cibles de pas mal de critiques sur les réseaux sociaux.

Danny Green violemment insulté par Snoop Dogg après le Game 5 !

Sauf que ça va loin. Bien plus loin que les pauvres insultes proférées par Snoop, même. Sa fiancée a reçu des menaces de mort, la concernant elle comme lui, depuis la fin du match 5, a relayé Dave McMenamin :

Danny Green said that has spoken to his fiancée about the death threats she has received on social media directed at her and him since Game 5. ... And I feel kind of silly sharing this news on a social media platform. Get a grip, people. — Dave McMenamin (@mcten) October 11, 2020

Une situation totalement folle pour un tir, certes importantitissime, mais qui par définition reste un geste dont la réussite est loin d’être garantie. Une situation qui pourrait faire vriller n’importe qui. Pourtant, Danny Green a apporté une très belle réponse.

Il en a en effet profité pour évoquer quelque chose de bien plus important. La reprise de la NBA dans cette bulle a été vue par les joueurs comme une possibilité d’exprimer devant un public encore plus large leur combat social. Et c’est exactement ce qu’a fait le joueur des Los Angeles Lakers quand on l’a interrogé sur ces menaces de mort honteuses :

« J’espère qu’ils sont aussi passionnés au sujet du vote, ou de l’injustice envers ces gens qui méritent de la justice - on aurait un meilleur changement dans le pays. »

Danny Green on the fans who've made death threats against him & his fiancé after his missed shot: "I hope they're that passionate about voting, or injustice for these people who deserve justice - we'll get some better change in the country." Green calls himself "an easy target." pic.twitter.com/F68MgZnpNx — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) October 11, 2020

Danny Green a également souligné qu’il était une « cible facile ». Il n’a pas tort. Même si LeBron James a pris cher par ceux qui considéraient qu’il aurait dû prendre le dernier tir, c’est tellement plus simple d’aller menacer un role player de l’équipe que vous supportez plutôt que sa star…

Internet n’a pas fait que du bien à l’humanité…

De héros à zéro : Danny Green avait le shoot du titre dans les mains