Danny Green violemment insulté par Snoop Dogg après le Game 5 !

Servi par LeBron James, Danny Green a eu le malheur de rater le tir du titre pour les Los Angeles Lakers. Depuis, c’est un torrent de haine en provenance des réseaux sociaux qui s’abat sur l’arrière californien. Un joueur qui était en plus déjà ciblé par les critiques depuis le début des finales NBA pour sa maladresse chronique derrière l’arc (6 sur 26 sur la série). Snoop Dogg fait partie de ceux qui n’ont pas pu résister à l’envie d’insulter Green à l’issue du Game 5 perdu contre le Miami Heat. En grand fan des Lakers, le rappeur de L.A. était évidemment dégoûté.

« Danny Green est une salope, putain »

Le plus drôle reste la photo de Danny Green qu’il a posté sur Instagram. Alors que le joueur des Lakers a choisi le message « How many more » (encore combien) en référence aux victimes des violences policières, un petit « fucking threes am I going to miss » a été rajouté. Ce qui nous donne un magnifique « encore combien de putains de trois-points je vais rater ». Pas mal. La légende du post, en revanche, est nettement moins comique.

Snoop Dogg has some words for Danny Green. pic.twitter.com/zgkn4jx4yC — Elite Media Group (@TheEliteMedia_) October 10, 2020

« Ramène ton cul à la salle tout de suite, t’as pas intérêt à aller dormir, va corriger ton tir bouffon on est à un match du titre, à quoi tu joues putain ? »

Bon, ça reste très facile de s’en prendre à un athlète via internet. Danny Green a déjà rentré des gros tirs au cours de sa carrière. Et s’il avait marqué, il serait considéré comme un héros.