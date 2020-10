Daryl Morey déboule aux Sixers, choix surprise du pape des analytics !

L'arrivée de Daryl Morey pour chapeauter le projet des Sixers, quelques jours après son départ de Houston, on ne l'a pas vue venir !

Lorsque Daryl Morey a quitté son job de General Manager des Houston Rockets, on se disait au vu du timing qu'il avait peut-être déjà en tête sa prochaine destination. Visiblement, le pape des analytics savait effectivement qu'un nouveau job l'attendait ailleurs en NBA. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Morey va s'engager dans les prochains jours avec les Philadelphie Sixers.

Que les fans d'Elton Brand - s'il y en a - se rassurent. L'ancien n°1 de Draft va normalement conserver son poste de General Manager. C'est dans une position de superviseur de tout le projet sportif que Daryl Morey va faire son arrivée en Pennsylvanie. On ne sait pas combien de temps cela durera et quelle sera la marge de manoeuvre de Brand, qui a mené les négociations avec Doc Rivers pour le convaincre de succéder à Mike D'Antoni, mais l'association de ces talents et personnalités très différentes sera intéressante à observer.

Les Sixers ont actuellement un groupe de joueurs très, très différent - on peut même dire complètement opposé - à celui que Daryl Morey a mis sur pied aux Houston Rockets. Le roster particulièrement grand dont s'occupera Doc Rivers, avec Joel Embiid, Ben Simmons et consorts, sera lui aussi à surveiller dans les semaines qui viennent, une fois la Draft passée et la free agency éclair qui se profile ouverte.

Daryl Morey, qui avait pour ancien assistant Sam Hinkie, l'architecte du Process, va s'engager pour cinq saisons.