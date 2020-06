Le Board of Governors a voté à 29 voix contre 1 le projet de reprise de la saison proposé par NBA. Il ne manque plus que l'approbation par le syndicat des joueurs pour que ce soit définitivement validé. Une formalité qui sera normalement réglée demain. La saison reprendra donc le 31 juillet avec 22 équipes. Elles disputeront chacune 8 matches de saison régulière. Les 16 équipes qualifiées disputeront ensuite une phase de playoffs.

La NBA a profité du vote pour communiquer aux franchises les dates importantes, que Shams Charania a révélées sur Twitter :

Sources: The NBA informed the Board of Governors of scheduled dates:

- Training camp: June 30, July 7 travel to Orlando

- 2019-20 season: July 31

- Free agency: Oct. 18

- 2020-21 targets: Nov. 10 training camp, Dec. 1 opening night (can remain fluid)

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2020