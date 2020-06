Draft NBA et Lottery : on sait quand on connaîtra le successeur de Zion

Alors que l'on connaissait les dates et les modalités de la fin de la saison NBA, on sait désormais quand aura lieu la Draft.

Hier Adrian Wojnarowski révélait le format de reprise de la saison que le Board of Governor devait voter - et a voté - ce soir. L’une des grosses interrogations qui restait concernait en revanche l’un des autres moments-clés du calendrier NBA : la Draft, et la Lottery qui détermine l'ordre de sélection.

Avec la pandémie du Covid-19, la saison a été suspendue mi-mars et toutes les dates importantes de la saison ont été repoussées. Dont la Lottery et la Draft puisque les équipes ne pouvaient absolument pas mener des workouts pour évaluer les candidats. C’est pour cette raison que nombre d’entre elles ont demandé à ce que l’événement n’ait pas lieu avant le 1er août. Ma NBA avait annoncé le 1er mai que le scouting combine (prévu du 19 au 24 mai) et la Lottery (19 mai) serait repoussé.

Le même Adrian Wojnarowski vient donc de révéler la nouvelle date, dans la foulée de la fameuse réunion entre les proprios d’équipe et la ligue. La lottery aura lieu le 25 août. La Draft, elle, se déroulera le 15 octobre.

NBA has set an August 25 Draft Lottery and October 15 Draft, sources say. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 4, 2020

Une bonne nouvelle pour les équipes qui pourront donc toute attendre la fin de la saison pour bien étudié leurs besoins avant de sélectionner leurs futures recrues. La saison reprend en effet le 31 juillet et les finales NBA se termineront au plus tard le 12 octobre.

On connaîtra donc le nom du successeur de Zion Williamson à une période où traditionnellement les premiers pas du first pick sont attendus avec impatience.