Les Clippers ont-ils laissé David Robinson marquer 71 points ?

La saison 1994 s’est terminée sur un feu d’artifice. Deux pivots légendaires, David Robinson et Shaquille O’Neal, étaient à la lutte pour remporter le trophée (virtuel) de meilleur marqueur de la saison. Le géant d’Orlando comptait une courte avance sur celui de San Antonio. Robinson devait donc scorer 5 points de plus que Shaq sur le dernier match de la saison pour finir en tête.

Ça tombe bien, les Spurs affrontaient les Clippers, risée de la ligue à l’époque. Non seulement l’équipe peinait à ralentir les attaquants adverses mais en plus le propriétaire Donald Sterling aurait visiblement donné un petit coup de pouce à Robinson. Dominique Wilkins et Ron Harper, joueurs de Los Angeles en 94, racontent l’anecdote.

Wilkins : « Le coach est venu nous dire : ‘les gars, on m’a dit de sortir le cinq majeur après quatre minutes de jeu. Sterling veut que David Robinson conserve le titre de meilleur marqueur à l’Ouest.’ Je jure devant Dieu. Est-ce que je mens ? »

Harper : « J’ai pris mon maillot et je me suis barré. Ce qu’on a fait était tellement embarrassant putain. »

Donald Sterling aurait donc demandé à ce que ses Clippers laissent David Robinson marquer le plus de points possibles. En réalité, les titulaires ont joué autour de 20 minutes lors de ce match. Et pas seulement 4. Mais David Robinson a écrasé la raquette adverse pour terminer avec 71 points tandis qu’O’Neal en plantait 32 contre les Nets. Le pivot de San Antonio a donc fini meilleur marqueur de la saison. Mais ces commentaires sèment désormais le doute sur la légitimité de cette performance… qui restera malgré tout historique.