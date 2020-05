David Robinson raconte comment Tim Duncan « a changé sa vie »

A son époque, David Robinson était considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Nommé MVP de la saison régulière en 1995, l'intérieur des San Antonio Spurs brillait, mais ne parvenait pas à remporter un titre de champion. Puis en 1997, la franchise texane est parvenue à mettre la main sur Tim Duncan, sélectionné #1 pick de la Draft. Avec ce duo, l'équipe dirigée par Gregg Popovich a atteint les sommets avec deux sacres en 1999 et 2003. Lors d'un entretien accordé à TNT, l'Amiral a insisté sur l'impact de Duncan dans sa vie.

"Tim, c'est un gars humble. Je me suis toujours trouvé calme, mais avec Tim on aurait presque dit que j'étais bruyant. Mais il est arrivé en NBA, il était modeste et bien évidemment phénoménal. Je me souviens de ma réaction quand je l'ai vu jouer pour la première fois. 'Oh mon dieu, il est incroyable, ça va être génial'.

Je ne pensais pas qu'il allait être meilleur que moi, mais j'avais déjà la certitude qu'il allait être très bon. Pour moi, l'arrivée de Tim, savoir que j'allais avoir une vraie aide, qu'il allait nous donner une vraie chance de gagner un titre, ça a changé ma vie. J'étais réellement impatient", a raconté David Robinson.

Il faut savoir que David Robinson, en 1996-1997, venait de vivre une saison quasiment blanche en raison de blessures au dos puis au pied. L'ex-pivot avait besoin d'une source de motivation pour se relancer et croire en la possibilité de remporter enfin une bague. Et Tim Duncan a donc incarné cet espoir.