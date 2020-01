Quand une équipe va mal, elle cherche en priorité des solutions dans ses rotations. Et il y a forcément des heureux et des sacrifiés. Deandre Ayton en fait l'expérience depuis deux rencontres aux Suns. Le numéro un de la Draft 2018 a été relégué sur le banc par Monty Williams. Non pas au bout, mais en tant que sixième homme. Le technicien, qui a constaté l'incompatibilité entre Ayton et Aaron Baynes, a préféré miser sur Dario Saric comme titulaire. Pour expliquer son choix, Monty Williams a évoqué le placement de l'Australien, trop dans le corner lorsqu'il joue avec Ayton, et donc moins efficace. Comme l'équipe a remporté les deux rencontres, Monty Williams va garder cette formule pour le road-trip à Atlanta, New York et Boston. Un coup dur pour le sophomore qui a déjà dû purger une suspension de 25 matches pour dopage.

"C'est quelque chose de nouveau. Je n'ai connu ça dans ma carrière. Je vais garder la tête haute et et travailler. Je vais travailler pour l'équipe, pour être meilleur", a reconnu le pivot de l'Arizona.

Néanmoins, ça ne sent pas très bon pour lui. Deandre Ayton ne rentre dans aucun profil de la NBA moderne, du moins dans tous leurs aspects. Il attrape les lobs mais n'a pas cette présence défensive qui le rendrait indispensable. Il a des moves dos au cercle, et même un tir à 4-5m, mais pas à trois points contrairement à Baynes, Saric et Kaminski, les trois intérieurs des Suns. En 80 matches, il n'a pris que cinq tirs derrière l'arc. Mais il n'a que 20 ans et a encore plusieurs années devant lui pour progresser dans ce secteur, comme d'autres l'ont fait avant lui.