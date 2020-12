Défiez nos experts en FANTASY LEAGUE sur la saison pour gagner des cadeaux !

La saison NBA 2020-2021 va commencer et on a eu envie de se lancer une FANTASY LEAGUE pour marquer le coup. L'idée : mettre au défi les meilleurs General Managers parmi vous face à nos deux experts en Fantasy, Julien et Shaï ! Il y a évidemment des cadeaux à gagner pour les mieux classés en fin de saison.

Alors voilà le concept :

On va partir sur l'outil d'ESPN pour les Fantasy et sur une saison sur le modèle Rotisserie (Roto). En plus de Julien et Shaï, la ligue peut accueillir jusqu'à 18 joueurs supplémentaires, qui constitueront leur roster CE MARDI à 22H, dans une Draft en LIVE, là aussi via ESPN.

Il s'agira d'être donc connecté à cette heure et de faire vos picks et votre équipe au fur et à mesure des tours. L'ordre pour les picks aura été déterminé aléatoirement par le logiciel une heure avant le début de la Draft. Pas de panique si vous avez le 20e et dernier choix du 1er tour, puisque vous aurez aussi le 21e, dans un fonctionnement en Snake.

Une fois les équipes de chacun constituées, c'est un excitant marathon qui débute ! Chaque jour où des matches NBA sont au programme, vous devez activer vos joueurs en espérant qu'ils seront statistiquement performants dans la réalité. Même si vous pouvez programmez vos compositions d'équipe des semaines en avance, le classement évolue TOUS LES JOURS.

Le mode rôtisserie fonctionne de la manière suivante. Le total réalisé par vos joueurs dans les 9 catégories suivantes est important :

Points

Passes

Rebonds

Interceptions

Contres

Pertes de balle

% global

% aux lancers

Paniers à 3 points marqués

Exemple : dans une ligue de 20 General Managers, la personne en tête du classement général des rebonds en temps réel se voit attribuer 20 points, la deuxième 19 points, et ainsi de suite pour chaque catégorie statistique. Le total de vos points de classement dans chaque catégorie vous octroie une place au classement général de la FANTASY LEAGUE.

Les places sont chères, donc soyez parmi les plus rapides à nous rejoindre en vous inscrivant à notre FANTASY LEAGUE REVERSE/BasketSession !

Durant la saison, il vous sera possible de faire des trades avec d'autres General Managers de la ligue (s'ils ne sont pas complètement déséquilibrés, sans quoi il y aura véto) ou de faire des ajustements en vous penchant sur le marché des joueurs libres.

IMPORTANT : il faut être motivé et jouer le jeu dès ce mardi avec la Draft en Live et tout au long de la saison. Déjà parce que la vie et le quotidien de notre FANTASY LEAGUE seront racontés dans des points hebdomadaires et/ou mensuels sur BasketSession, mais aussi parce les mieux classés seront récompensés !