Deron Williams, son hommage touchant pour Jerry Sloan

Vendredi, la NBA a perdu l'une de ses légendes avec la disparition de Jerry Sloan à l'age de 78 ans. Ancien grand coach du Utah Jazz, l'Original Bull avait pris sa retraite en 2011 à la suite d'un nouvel accrochage avec Deron Williams. A l'époque, les deux hommes disposaient d'une relation particulièrement conflictuelle, ce qui a ensuite conduit à l'implosion de cette équipe. Après un tel gâchis, ils avaient réussi "à faire la paix" à la suite d'une discussion en 2018. Et au moment de réagir à la disparition de son ex-entraîneur, Williams lui a rendu un bel hommage.

"Ce matin, je suis vraiment très triste d'apprendre la disparition du coach Sloan. Je prie pour sa famille. Je sais que les choses ne se sont pas bien terminées entre nous à Utah. Cependant, je suis heureux d'avoir eu la chance de m'expliquer avec lui avant qu'il ne soit donc trop tard. Honnêtement, sans cette explication, cela m'aurait probablement hanté pour le reste de ma vie.

Je suis vraiment reconnaissant d'avoir jouer sous ses ordres. Et d'apprendre autant de choses en 5 ans et demi dans l'Utah. Une fois sur le parquet, on savait qu'il était toujours derrière ses joueurs", a ainsi apprécié Deron Williams sur le réseau social Instagram.

Même si cet accrochage reste un mauvais tournant dans la carrière des deux hommes, Jerry Sloan et Deron Williams auront eu l'opportunité d'enterrer la hache de guerre.