Dans cette saison quelque peu morose que sont en train de traverser les Pistons, le seul petit rayon de soleil s'appelle Derrick Rose. Sur la lancée de son bel exercice avec Minny, le MVP 2011 s'affirme comme un prétendant très sérieux au titre de meilleur sixième homme. Un trophée auquel il aurait pu prétendre l'an passé s'il avait disputé assez de matches. En ratant 31 rencontres, il lui été impossible de concurrencer Lou Williams. En le recrutant cet été, Detroit savait que la santé de D-Rose devait être préservé à travers son temps de jeu. Il a donc droit à 24 minutes de moyenne, pour plus de 16 pions par rencontre. Mais avec le classement des Pistons, le genou qui siffle de Blake Griffin et les défaites qui s'accumulent, on pouvait s'attendre à ce que Dwane Casey mette un peu plus Derrick Rose sur le terrain. Sauf qu'il faut penser au long terme, que ce soit individuellement et collectivement.

"Croyez-moi. Personne n'aime plus Derrick Rose que moi et je souhaite qu'il puisse jouer 80 minutes. Mais il ne peut pas. Nous devons le protéger de lui-même. Ça vient du staff médical. C'est leur décision et c'est leur plan."

Autrement dit, il doit faire avec pour le bien de son meneur. Pour le moment, il n'a manqué que six rencontres sur 34 au total. Et si jamais ils veulent accrocher les playoffs, qui ne sont finalement qu'à 2,5 matches, il leur faudra un Derrick Rose en forme pour cette deuxième partie de saison.