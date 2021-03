Touché par le COVID-19, Derrick Rose raconte une expérience inquiétante

Absent depuis presque un mois, Derrick Rose avait contracté le COVID-19 et il en garde encore quelques séquelles.

Si la campagne de vaccination avance bien aux Etats-Unis et notamment en NBA, il y a encore de nombreux cas de COVID-19 chaque jour. Derrick Rose a eu le malheur d’être contaminé à la fin du mois de février. Il n’a plus retrouvé les parquets depuis. Presque un mois d’absence pour l’ancien MVP qui n’a pas été épargné par la maladie.

« Votre corps souffre, vous avez mal partout, vous avez de la fièvre, le nez qui coule, vous toussez, tout en même temps », explique le vétéran au moment de décrire ses symptômes au cours des dernières semaines. « C’est vraiment sérieux. Je sais que beaucoup de gens négligent le COVID mais c’est vraiment sérieux. Je n’ai jamais ressenti un truc comme ça. J’ai déjà eu la grippe et ce n’est pas ça, c’est dix fois plus fort. »

Même s’il n’est plus positif aujourd’hui, Derrick Rose va encore avoir besoin de temps avant de rejouer. C’est dire les traces que peut laisser le COVID-19. Le meneur des New York Knicks va se remettre progressivement dans le bain afin de retrouver une condition physique. Il tourne à 12 points et 5 passes depuis son transfert à Manhattan. En son absence, Frank Ntilikina a pu enfin avoir du temps de jeu pour s’illustrer.

