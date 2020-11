Les Pistons auraient promis à ce joueur de le drafter avec le 7e pick

A 10 jours de la Draft 2020, on continue d'être dans un flou artistique pour la plupart des picks les plus élevés du 1er tour. Même en première position, où un prospect se dégage généralement nettement, il n'est pas encore certain que les Minnesota Timberwolves optent pour Anthony Edwards, même si c'est le plus probable à l'heure qu'il est. Les Detroit Pistons, eux, auraient déjà fait une promesse à l'un des futurs rookies.

Selon Dan Woike, du Los Angeles Times, les Pistons auraient en effet déjà arrêté leur choix et prévenu le joueur en question qu'ils allaient le drafter. Il y a toujours une part de bluff et la possibilité que le garçon se fasse drafter avant, ou soit intégré dans un trade, mais il semblerait que Patrick Williams soit l'heureux élu pour Motown avec le 7e pick.

Dans notre Mock Draft 2020, on imaginait bien LaMelo Ball glisser jusqu'au 7e rang et les Pistons, en manque d'un playmaker un peu éléctrisant, le sélectionner. Patrick Williams n'est pas le jeune talent le plus connu de cette cuvée, mais sa sélection ne serait évidemment pas complètement insensée.

L'ailier freshman de Florida State est un garçon polyvalent, habile offensivement et capable de défendre son bout de gras en défense. Il a plusieurs fois été cité comme un possible steal de cette Draft 2020. On verra dans quelques jours si cette information était vraie ou s'il s'agissait d'un écran de fumée de la part des Pistons.