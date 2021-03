Si la cote de popularité de Paul George a sévèrement baissé ces dernières années malgré son excellent niveau de jeu, c'est aussi pour ses déclarations pas toujours bien maîtrisées. L'une d'entre elles avait fait passer Paul George pour ce que l'on appelle communément un gros rageux, après le game winner cultissime de Damian Lillard en playoffs contre son équipe d'Oklahoma City en 2019. "Peu importe ce que tout le monde dit, c'était un mauvais shoot", avait lancé PG13 devant la presse après l'élimination. Il n'avait alors pas tenu compte du fait que de cette distance, Lillard shootait quand même à plus de 40% en carrière...

Dimanche, lors du All-Star Game 2021, Paul George a fait amende honorable. Il faut dire qu'il a pu observer de très près les shoots stratosphériques depuis le parking réussis par Damian Lillard, dont il était le coéquipier au sein de la Team LeBron. "Dame" a d'ailleurs planté le tir de la victoire, quasiment du milieu de terrain.

Si vous aviez oublié de quel shoot parlait Paul George, un petit rappel avec son d'ambiance semble de rigueur.

I asked Paul George about the range in today's NBA.

PG: "Well I guess i was criticized for the right reason for calling Dame's shot in the playoffs a bad shot. I mean I see this guy's range is crazy."

Me: "So is that no longer a bad shot?"

PG: "It's a great shot. 2 thumbs up." pic.twitter.com/fFZhlNREvc

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) March 8, 2021