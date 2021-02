« Injustice » réparée : Devin Booker sera bien un All-Star cette saison

Non retenu par les coaches pour le prochain All-Star Game, Devin Booker remplacera finalement Anthony Davis, blessé et donc forfait.

Devin Booker sera bel et bien un All-Star cette saison, même si les coaches ne l’ont pas sélectionné parmi les douze joueurs de la Conférence Ouest. L’arrière des Phoenix Suns a été repêché par Adam Silver et il remplacera Anthony Davis, blessé et donc indisponible pour l’événement. Une annonce rendue publique juste avant le coup du match contre les Charlotte Hornets.

« C’était un peu bizarre pour nous que Book ne soit pas retenu mais nous sommes heureux pour lui », témoignait son coach Monty Williams.

Avec le forfait d’AD, la présence de Devin Booker paraissait acquise. Encore plus après que LeBron James, capitaine d’équipe, ait tweeté son mécontentement au sujet de l’absence du joueur de 24 ans, « celui à qui on manque le plus de respect dans cette ligue. » Facile à dire. Mais l’ironie dans cette histoire, c’est que c’est sans doute son coéquipier aux Suns, Chris Paul, qui a pris sa place dans la sélection de départ.

Mais bon. Booker décroche donc sa deuxième sélection après celle de l’an dernier. Sauf que déjà à l’époque, il avait été rappelé après une blessure. Mais sa place est méritée. Il tourne à presque 25 points et 50% de réussite aux tirs alors que la franchise de l’Arizona occupe la quatrième place de la Conférence Ouest.

