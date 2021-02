Devin Booker met un petit tacle à Giannis après son game winner raté… et le complimente en même temps

Les Phoenix Suns s’invitent dans la cours des grands cette saison. Absent des playoffs depuis plus de dix ans, la franchise de l’Arizona occupe actuellement la quatrième place de la Conférence Ouest avec 15 victoires en 24 matches. Et elle a même décroché un succès de prestige en faisant tomber les Milwaukee Bucks au bout du suspense (125-124) hier soir, sous l’impulsion des 30 points de Devin Booker et les 28 points de Chris Paul.

Les joueurs de Monty Williams, qui ont longtemps couru après le score, ont passé un 20-2 pour prendre de l’avance dans les dernières minutes de la partie. Puis les Bucks se sont arrachés pour égaliser. Giannis Antetokounmpo était particulièrement déchaîné. Avec 47 points au compteur. Dont 16 dans le money time. Mais le double-MVP a raté le panier pour la gagne. Un tir à mi-distance pris en moins de trois secondes.

Alors qu’est-ce qui a pu traverser l’esprit de Booker quand il a vu la superstar adverse prendre le dernier tir ?

« Je me suis senti serein », avoue l’arrière All-Star, qui venait lui de rater une tentative à mi-distance qui aurait pu achever les Bucks sur l’action précédente.

On pourrait y voir un petit tacle amical. Mais en réalité, une fois sa déclaration prise en entier et dans le contexte, c’était plutôt un compliment.

« Il nous a malmené dessous toute la soirée donc on était content de l’éloigner du cercle », notait en substance Devin Booker. https://twitter.com/KellanOlson/status/1359754209495711746

Giannis Antetokounmpo n’est pas forcément très adroit à plus de quatre mètres. Mais quand il a le ballon près du cercle, personne ne l’arrête. Les Bucks auraient peut-être dû chercher Khris Middleton sur cette dernière action d’ailleurs. Mais bon, ils voulaient servir leur meilleur joueur qui avait la main chaude. Sauf que ce n’était pas sa zone de prédilection. D'où ce sentiment de sérénité de Booker et des Suns.