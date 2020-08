Devonte’ Graham et le MIP, la sortie classe de Luka Doncic

La NBA a annoncé samedi les finalistes pour les récompenses individuelles de la saison. Malgré son statut de sophomore, le meneur des Dallas Mavericks Luka Doncic a été sélectionné parmi les trois candidats pour le MIP. Le Slovène se retrouve accompagné par Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) et Bam Adebayo (Miami Heat). Dans cette liste, il y a tout de même un grand absent : la révélation des Charlotte Hornets Devonte' Graham. Cet oubli a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Et devant les médias après le succès de son équipe contre les Milwaukee Bucks (136-132), Doncic a réalisé une demande aux journaliste.

"Qui vote pour le trophée de MIP ? (le journaliste répond qu'il s'agit d'un vote de 100 de ses collègues dont lui). Enlevez moi de cette liste et mettez Devonte’ Graham. Je ne mérite pas d’être ici", a ainsi lancé Luka Doncic.

Luka Doncic : le talent, le show, la classe…

Par rapport aux habitudes de la NBA avec ce trophée, le prodige des Mavs a raison. Normalement, la Ligue a toujours considéré la progression d'un deuxième année comme "normale". Mais dans le fond, la présence de Luka Doncic se comprend aussi. Il a changé de statut : de star à superstar. Il a encore passé un cap. Mais cette sortie démontre encore une fois sa grande classe. Surtout qu'effectivement, Devonte' Graham était méritant !