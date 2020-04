Dion Waiters revient sur sa dépression et sur l’affaire du bonbon au cannabis

Les choses semblaient s'arranger pour Dion Waiters avant l'interruption de la saison NBA pour cause de crise sanitaire mondiale. L'ancien arrière du Miami Heat venait de s'engager avec les Los Angeles Lakers et pouvait s'attendre à une belle fin de saison chez un contender. Avant ça, Waiters avait défrayé la chronique. Suspendu 10 jours par le Heat après avoir eu une crise de panique à la suite de l'ingestion de bonbons au cannabis, l'ex-star de Syracuse avait été tradé aux Memphis Grizzlies, non sans s'être pris le bec avec Erik Spoelstra. Les Grizzlies l'ont immédiatement coupé ensuite.

Pour la première fois, Dion Waiters est revenu sur cette situation dans le Players' Tribune.

"Comme vous, je connais la dépression. Comme vous, je connais l'angoisse. Voilà un an et demi que je traverse ça. Cet incident dans l'avion à Miami ? C'est de ma faute. Je dois assumer. Ce que j'ai fait était idiot. Ce qui est fou, c'est que j'ai toujours été un leader dans ma vie. Je ne suis pas un suiveur. Pat Riley me connaît. Il sait que je ne touche pas aux drogues. Mais parfois, quand tu traverses des périodes sombres, tu peux tomber dans des pièges dans lesquels tu ne tomberais pas en temps normal", explique Waiters.

Ce qu'il retient avant tout de cet épisode malheureux, c'est que l'information n'aurait jamais dû sortir du cercle du Miami Heat. Et surtout pas parvenir, de manière déformée, à sa famille et à son fils de 6 ans, à qui on a d'abord relaté une overdose et non une crise de panique.

"Demandez aux médecins. Demandez à mes coéquipiers. Ils vous le diront. Que ces conneries soient sorties, ce n'est pas juste. J'ai fait une erreur, mais ce n'est pas normal que quelqu'un ait fait fuiter ça et que ce soit parvenu à ma famille".

Dion Waiters n'a joué que trois matches cette saison avec Miami.

