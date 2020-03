Dion Waiters rejoint les Lakers pour la fin de la saison !

Mission accomplie pour Dion Waiters. Le joueur de 28 ans s'était présenté à l'essai proposé par les Los Angeles Lakers avec la ferme intention de dénicher un contrat. Il y est donc parvenu. Selon ESPN, il va rejoindre les Californiens jusqu'à la fin de la saison. Les dirigeants l'avaient testé cette semaine et ils avaient été impressionné par la prestation de l'ancien joueur de Cleveland, Oklahoma City et Miami. Ils l'ont donc embauché pour ajouter un scoreur-playmaker en sortie de banc.

Les Lakers s'étaient séparés de Troy Daniels, coupé, en espérant renforcer leur deuxième cinq. Le quatrième choix de la draft 2012 se retrouvait alors en concurrence avec J.R. Smith. C'est lui qui a eu le job.

Dion Waiters a déjà évolué avec LeBron James aux Cleveland Cavaliers en 2014. Il est d'ailleurs représenté par Rich Paul, l'agent et ami du King. Il était auparavant avec Rob Pelinka, désormais GM des Angelenos. Et ça a sans doute facilité le processus. Il doit maintenant démontrer qu'il peut s'intégrer dans le groupe et contribuer sans faire le vague. Il n'a joué que trois matches cette saison, la faute à des blessures mais aussi à de nombreuses suspensions infligée par le Heat en raison du comportement du bonhomme. S'il se donne à fond, ça ne peut être qu'une belle pioche pour les Lakers.