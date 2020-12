Les Los Angeles Clippers veulent repartir de l’avant après leur échec cuisant lors des derniers playoffs. Ils ont effectué quelques ajustements au sein de l’effectif même si la base reste la même, avec Kawhi Leonard et Paul George en patron. Changement de coach aussi, avec le renvoi de Doc Rivers. Suffisant pour prendre un nouveau départ ?

Oui, si l’on suit le raisonnement de PG. L’ailier All-Star est revenu sur les problèmes des Clippers l’an dernier. Et même s’il ne nomme pas directement Rivers, les erreurs qu’il souligne s’apparentent directement comme celles de l’entraîneur. Il lui reproche notamment l’absence d’ajustements. Il regrette aussi son utilisation, manière de justifier plus ou moins certains déboires individuels.

Paul George explique l’échec des Clippers en balançant sur Doc Rivers

Doc Rivers a évidemment eu vent des propos de son ancien joueur. En se plaçant au-dessus de la mêlée mais tout en glissant une petite pique, taquine et subtile.

« J’ai aimé le coacher. Donc je n’ai pas grand-chose à dire. Tyronn Lue [le nouveau coach des Clippers] était assis à côté de moi l’an dernier donc il a intérêt à espérer que le problème ne venait pas simplement des ajustements. Parce que ça ne sera pas vraiment différent », rétorque l’entraîneur des Philadelphia Sixers.

« On a perdu et je pense que chacun doit prendre sa part de responsabilités. On peut toujours faire mieux. Les joueurs peuvent aussi faire mieux. Je n’en dirai pas plus. »