Paul George explique l’échec des Clippers en balançant sur Doc Rivers

Les Los Angeles Clippers continuent de vider leur sac, un par un. Et petit à petit, ce qui en ressort, c’est que l’atmosphère au sein de l’équipe manquait cruellement de sérénité. Entre les privilèges des superstars comme Paul George ou Kawhi Leonard et les caprices des autres, ça ne pouvait que mener à une implosion. Surtout dans un contexte comme celui de la bulle. Et encore plus sans capitaine à bord du navire.

Ça en dit long sur la part de responsabilité de Doc Rivers, même s’il est loin d’être le seul fautif. Le coach est considéré comme un vrai meneur d’hommes plus qu’un fin tacticien. Une réputation usurpée. Il n’est peut-être ni l’un, ni l’autre. En tout certainement pas aux yeux de PG.

« On n’a jamais fait le moindre ajustement. On ne cherchait jamais quelque chose de différent. Et on laissait les mêmes merdes se reproduire encore et encore », confie Paul George, qui n’épargne pas son ancien coach. « Doc me faisait jouer comme si j’étais Ray Allen ou JJ Redick. Que des pin-downs. Je peux le faire mais ce n’est pas mon jeu. J’ai besoin d’être dans le flow, de pick-and-rolls, de post-ups. Des trucs un peu différents. C’était une saison difficile dans l’ensemble. »

On comprend que l’ailier All-Star est soulagé de ne plus avoir à évoluer sous les ordres de Doc Rivers. Avec désormais Tyronn Lue pour gérer tout ce bazar.

D'ailleurs, on en conclut aussi que le contact est définitivement coupé entre Paul George et son ex-beau-père, Doc Rivers