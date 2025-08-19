Re-Draft : la cuvée 2021

Dans le CQFR de ce matin, Antoine et moi avons re-drafté la cuvée 2021, en tout cas pour les picks dans la loterie. Je vous mets mes choix ici, au cas où vous auriez la flemme de regarder la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis !

1- Cade Cunningham

2- Evan Mobley

3- Alperen Sengun

4- Franz Wagner

5- Jalen Johnson

6- Scottie Barnes

7- Austin Reaves

8- Josh Giddey

9- Jalen Green

10- Trey Murphy

11- Jalen Suggs

12- Quentin Grimes

13- Cam Thomas

14- Jonathan Kuminga