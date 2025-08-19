Re-Draft : la cuvée 2021

Dans le CQFR de ce matin, Antoine et moi avons re-drafté la cuvée 2021, en tout cas pour les picks dans la loterie. Je vous mets mes choix ici, au cas où vous auriez la flemme de regarder la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis !
1- Cade Cunningham
2- Evan Mobley
3- Alperen Sengun
4- Franz Wagner
5- Jalen Johnson
6- Scottie Barnes
7- Austin Reaves
8- Josh Giddey
9- Jalen Green
10- Trey Murphy
11- Jalen Suggs
12- Quentin Grimes
13- Cam Thomas
14- Jonathan Kuminga
MAIS à l'occasion d'une redraft 4 ans plus tard, on a quand même une bonne idée du niveau des joueurs. Ma question est donc à partir de quel pick de cette redraft choisirais tu au fit plutôt qu'au potentiel ?