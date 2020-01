Draymond Green vit une saison un peu cauchemardesque, sans ses camarades Splash Brothers et au milieu d'un groupe jeune et sans grande valeur où il n'arrive pas à surnager. Il n'en fallait pas plus à Charles Barkley, présent sur le plateau de TNT pendant le match perdu entre les Golden State Warriors et les Denver Nuggets, pour lui jeter une pique. Alors que Green a fini avec 6 points, 8 passes et 8 rebonds, "Chuck" a lancé en direct :

"Est-ce que Draymond Green est sur le terrain ce soir ? Hey Shaq, Draymond ne parle plus autant maintenant qu'il est en triple-simple de moyenne !".

Barkley a évidemment déclenché l'hilarité de Shaq et de ses camarades.

Cette saison, Draymond Green tourne à 8.4 points, 6.3 rebonds et 5.6 passes de moyenne.

Les stats de Draymond Green en 2019-2020