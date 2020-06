Avec le départ de Kevin Durant, l'été dernier pour les Brooklyn Nets, et les blessures de Klay Thompson puis Stephen Curry, Draymond Green était attendu au tournant. Si son entraîneur Steve Kerr a loué son comportement de leader, l'intérieur des Golden State Warriors n'a pas été vraiment à la hauteur sur les parquets. Dans la lignée de son exercice 2018-2019 compliqué, le joueur de 30 ans a ainsi déçu. Avec notamment une statistique assez édifiante au niveau de son adresse. Critiqué et moqué, Green a été piqué par les nombreux messages de ses détracteurs. Et sur les réseaux sociaux, il a déjà prévenu son monde...

"Merde ! Oui, je vais redevenir ce mec-là (qui était capable de compiler 29 points, 17 rebonds, 14 passes décisives et 4 interceptions en un match). Puisqu'ils ont tous oublié", a lancé Draymond Green sur le réseau social Instagram.

Avec sa forte personnalité (pour ne pas dire grande bouche), il ne fallait pas en attendre moins de la part du #23 des Warriors. Mais le natif de Saginaw n'est pas le seul à croire en lui. Sur le même ton, Kerr a réalisé une prédiction osée pour son joueur.

"Il a traversé un moment compliqué, et maintenant il a le droit à un repos supplémentaire bien mérité. Je pense que nous allons voir la meilleure version de Draymond l'an prochain. Peu importe quand cette saison va débuter d'ailleurs.

J'ai l'impression qu'il sera à son top mentalement et physiquement", a ainsi assuré Steve Kerr dans le podcast de KNBR.

Les Warriors, cancres de la NBA cette saison, auront une revanche à prendre en 2020-2021. Beaucoup doutent de la capacité de cette équipe à retrouver, immédiatement, les sommets de la Ligue. Et dans ce contexte, Draymond Green aura énormément à prouver...