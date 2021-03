Le bilan ahurissant des Warriors quand Draymond Green fait un triple-double

11 points, 12 rebonds et 12 passes. Draymond Green s’est démultiplié hier soir. Et ça a profité aux Golden State Warriors, vainqueurs du Utah Jazz (131-119), la meilleure équipe NBA depuis le début de la saison. Pour les Dubs, gagner quand leur intérieur poste un triple-double est une habitude. En effet, ils ne perdent presque jamais quand il réussit pareille performance.

Ils affichent un bilan incroyable de 25 victoires pour… une seule petite défaite lors des 26 triple-doubles de Green. Soit un pourcentage de victoire phénoménal : 96% ! C’est quasiment du jamais vu. Aucun joueur qui a compilé plus de 10 triple-doubles en carrière ne fait autant gagner son équipe selon StatMuse.

The Warriors are 25-1 when Draymond Green has a triple-double.

That .962 W% is the highest by any player in NBA history with 10+ triple-doubles. pic.twitter.com/Tsq92ObaiQ

— StatMuse (@statmuse) March 14, 2021