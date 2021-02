Draymond Green, son méa culpa après un incident « pire que sa suspension lors des finales 2016 »

Draymond Green a pété un plomb au pire moment possible. Ses Golden State Warriors menaient de deux points à quelques secondes du buzzer final. L’intérieur All-Star avait le sentiment d’avoir arraché un entre-deux en se jetant sur le ballon qui était dans les mains de Gordon Hayward. Les arbitres en ont décidé autrement. Plutôt que de laisser couler et de se concentrer sur le jeu, Green s’est mis à leur gueuler dessus. Au point de se faire expulser.

Draymond Green, encore une boulette qui coûte chère aux Warriors

Deux fautes techniques, une éjection au pire moment et des lancers cruciaux qui ont permis à Terry Rozier d’égaliser avant de tuer le match. Un coup de sang regrettable de l’un des leaders des Warriors, avec une défaite à la clé.

« Je peux admettre mes fautes quand je suis en tort. J’étais en tort. Et je dois faire ce que j’ai à faire pour me rattraper auprès de mes coéquipiers. Le soutien de mes camarades implique des responsabilités et je les ai laissés tomber. Je leur dois quelque chose », confiait l'intéressé.