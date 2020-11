Dwight Howard a trouvé à qui il faut comparer Ben Simmons

C'est avec la paix intérieure retrouvée que Dwight Howard a quitté les Los Angeles Lakers dans cette intersaison. Champion NBA au mois d'octobre, qui plus est avec un vrai rôle, l'ancien défenseur de l'année a enfin sa bague. Fini les galères à Atlanta, Charlotte ou Washington, le pivot a redoré sa cote auprès des favoris et contenders. Si bien qu'il est aujourd'hui le back-up de Joel Embiid à Philadelphie.

Le défi est de taille chez les Sixers. Nouveau coach, nouveau président, le fiasco de l'an passé ne doit être qu'un accident. Le ménage a été fait dans l'effectif, mais tout en conservant les deux stars, Embiid donc mais aussi Ben Simmons. Le jeune All-Star va d'ailleurs aborder ce nouvel exercice avec une pression supplémentaire.

Dwight Howard n'a pas tari d'éloges sur l'Australien en le comparant carrément à "un jeune LeBron" qui peut devenir "l'un des meilleurs de tous les temps". Il n'empêche que le meneur aura les projecteurs braqués sur lui.

Ben Simmons a eu son contrat max, est double All-Star. Il est toujours aussi complet et s'est grandement amélioré défensivement. Mais on ne note pas réellement de progrès sur la partie offensive. Le fait qu'il soit ambidextre et fort près du cercle cache un peu ses lacunes. Car le garçon ne peut pas tirer à plus de 3 mètres du cercle, et ça, c'est un vrai, vrai problème.

Son association avec Joel Embiid est également discutable. Les deux hommes ne sont pas réellement complémentaires, et pire, ils se marchent même sur les pieds. D'ailleurs, lorsque Dwight Howard évoque Jojo, il précise bien qu'il n'est pas là pour le concurrencer.

"Peu importe ce qu'il faudra pour gagner. Je sais que Joel est le pivot star et je ne suis pas là pour prendre son job. Je veux simplement être le meilleur pour lui, lui montrer ce que j'ai appris depuis tant d'années", dit-il."

Un discours qui montre bien le changement de mentalité de Dwight Howard depuis plusieurs mois.

Les larmes de Dwight Howard après le titre