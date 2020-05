Dwight Howard avait juré qu’il ne reviendrait jamais aux Lakers…

Après un trou d'air dans sa carrière, Dwight Howard a retrouvé un second souffle aux Los Angeles Lakers cette saison. Et pourtant, l'intérieur ne pensait jamais revenir au sein de la franchise californienne. Lors de l'exercice 2012-2013, le joueur de 34 ans avait connu une première expérience particulièrement ratée chez les Angelenos. Outre ses problèmes physiques, Howard avait mal vécu sa relation tendue avec Kobe Bryant et les nombreuses critiques des médias. Au point de mettre les voiles au terme de la saison pour les Houston Rockets et de se faire une promesse : ne plus jamais revenir aux Lakers.

"J'étais vraiment énervé par rapport à la fin de mon aventure à L.A. la dernière fois. J'ai eu le sentiment d'être vraiment trop critiqué par rapport à mon départ. Je me suis dit : 'Mec, je ne vais jamais revenir ici'. Il faut le dire, je détestais cet endroit. J'étais tellement en colère.

L'été dernier, j'ai vraiment réalisé un travail sur moi-même. Je voulais pardonner et surtout laisser mon ego de côté", a ainsi raconté Dwight Howard sur le réseau social Instagram.

Et bien évidemment, Dwight Howard a bien fait de revenir à Los Angeles. En plus de relancer sa carrière, l'intérieur s'éclate en bossant enfin avec LeBron James.