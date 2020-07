Dwight Howard va jouer à Orlando mais en faisant un beau geste

Les Los Angeles Lakers peuvent se sentir soulagés. Dwight Howard, membre précieux de leur rotation, a finalement décidé de rejoindre la « bulle » NBA de Disney et de finir la saison. Le doute planait après la prise de position de l’ancien All-Star. Comme Kyrie Irving ou son coéquipier Avery Bradley – tous les deux forfaits pour la reprise – il craignait que le retour du basket étouffe la lutte contre les discriminations dans le pays.

Dwight Howard, les Lakers croisent les doigts et ne veulent que lui…

Il hésitait donc à boycotter le championnat pour continuer à s’engager en faveur des droits des noirs aux Etats-Unis. C’est sur CNN que D12 a annoncé sa décision de jouer.

« Oui, je serai avec mon équipe à Orlando. J’ai une obligation contractuelle auprès des fans, des Lakers et de l’organisation. J’ai le sentiment que c’est une excellente opportunité pour nous de gagner un titre cette saison. »

Les Angelenos font effectivement figure de grands favoris pour le titre. Et Dwight Howard n’est pas étranger à ce succès. Le géant s’est complètement adapté à un nouveau rôle, sans rechigner, en sortie de banc. Et il compilait plus de 7 points et 7 rebonds, avec plus d’un block et à 73% de réussite, en à peine 20 minutes de jeu en moyenne. Sa présence à Orlando – ville où il a débuté sa carrière – sera donc importante pour les Lakers.

En revanche, Howard revient mais sans oublier son combat. Il a donc fait le choix de verser l’intégralité de son salaire sur cette fin de saison. Soit 700 000 dollars. Les fonds iront à son œuvre de charité, « Breathe Again ».

« Je vais profiter de mon temps dans la ‘bulle’ pour parler de ‘Breathe Again’. Et tous mes chèques serviront à pousser le mouvement. Pour s’assurer que personne n’oublie ce qui se passe dans notre société. »

Sans doute le meilleur compromis. Un geste classe et vraiment noble de la part de Dwight Howard.