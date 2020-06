La première rencontre entre Dwyane Wade et Allen Iverson a eu lieu dans un casino. Elle est assez mémorable pour la légende du Miami Heat.

Dwyane Wade avait un joueur préféré en arrivant en NBA en 2003 : Allen Iverson. C'est pour cette raison, notamment, que "Flash" a voulu porter le numéro 3 à son arrivée au Miami Heat. Rapidement, l'arrière floridien a été amené à rencontrer "The Answer" et pas forcément sur un terrain de basket. Dans une discussion avec Candace Parker pour Bleacher Report, Dwyane Wade a raconté cette interaction assez amusante, dans un casino de Porto Rico.

"Eddie Jones était mon vétéran à l'époque, donc j'y suis allé avec lui. Il savait qu'Allen Iverson était l'un des mes joueurs préférés. Donc il a voulu me le présenter. Il l'a fait, pile au moment où il était en train de parier à table.

Moi j'étais là, à côté de lui, débout. Puis il m'a jeté un jeton de 1 000 dollars et m'a dit : 'Yo, va jouer avec ça, petit'.

"Donc j'ai joué 500 dollars, puis j'ai mis dans ma poche les 500 qui restaient. Je n'avais pas de l'argent comme ça à l'époque !"

On peut voir que Dwyane Wade avait des réflexes éloignés de ceux d'autres stars de la ligue, flambeurs en série. Il a quand même rapidement pu se préoccuper un peu moins de la santé de son compte en banque. Trois ans après, il était champion NBA et débutait une longue, belle et lucrative carrière.

Allen Iverson, pour sa part, étiat un peu moins regardant sur l'état de ses comptes, paraît-il.