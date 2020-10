Dwyane Wade parle du duo LeBron James – Chris Paul, ça promet du lourd

Les Los Angeles Lakers sont allés au bout en 2020 mais ils visent déjà le doublé l’an prochain. Et pour ça, ils vont évidemment chercher à se renforcer. Parmi leurs potentielles recrues, un certain Chris Paul. Un troisième All-Star pour former un trio maléfique avec LeBron James et Anthony Davis. Les retrouvailles de CP3 et du King, deux amis qui rêvent de jouer ensemble. Pour Dwyane Wade, un autre larron du « Banana Boat », ce transfert serait lourd de conséquence pour le reste de la NBA.

« Si jamais ça se produit réellement, deux des plus grands cerveaux du basket seront réunis », commente le triple champion NBA. « On l’a déjà vu cette saison. Quand LeBron et Rondo étaient ensembles sur le terrain. Ce sont deux des joueurs les plus intelligents de l’Histoire. » « Ils ont deux ou trois coups d’avance sur leurs adversaires. Chris Paul est aussi dans cette conversation. J’ai toujours dit que LeBron, CP et Rondo étaient les trois joueurs les plus intelligents que j’ai pu voir évoluer. (…) S’il ajoute Chris à ce mix, waouh, ça va devenir de la domination. »

C’est clair que même du haut de ses 35 ans, Chris Paul serait un renfort de poids pour les Angelenos. De quoi aller chercher au moins un deuxième titre.

Chris Paul aux Lakers, le prochain objectif de LeBron James ?