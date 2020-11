En Bref en NBA : un duel Jordan vs LaVar, un oscar pour Stephen A. Smith, Kuz déçoit Tayshia Adams

Pas le time

Adrian Wojnarowski est une star sur ESPN. Mais s’il en est arrivé là, c’est parce qu’il a toujours été le numéro 1 du scoop. Alors la télé et les 10 millions de spectateurs pendus à ses lèvres, c’est bien gentil, mais le gars a un vrai métier. « Pas le temps pour vos conneries de plateau télé, y a les Bucks qui ont récupéré le 60ème pick des Pelicans !!!!!!! »

Woj has no time for these TV interviews on NBA Draft night. pic.twitter.com/GOxDsbBiL3 — Awful Announcing (@awfulannouncing) November 19, 2020

C’est pour ça que Woj est une légende. Si le gardien du gymnase de Boulazac l’appelait pour lui dire qu’il a entendu le GM du club dire à sa maîtresse qu’avant de coquiner dans le bureau, il devait appeler l’AEK Athènes pour finaliser le trade sur leur troisième tour de draft, Wojnarowski interromperait n’importe quelle interview sans sourciller. For the Love of the Game…

Love story

L’un des surnoms de Philadelphia est « La ville de l’amour fraternel ». Ça tombe bien, le passage d’Al Horford en Pennsylvanie et maintenant son départ ont été l’occasion du témoignage d’un bel amour entre son frère et sa sœur d’une part et les Sixers d’autre part. On se souvient notamment des déclarations enflammées d’Anna Horford pour le coach Brett Brown. Et malgré le trade, la flamme ne s’est pas éteinte :

Thank god Al is out of Philly lmao — Big Bad (@JoshHorford) November 18, 2020

Pretending to fw Philly was EXHAUSTING. The most miserable fans in the NBA: pic.twitter.com/swmFGu7wep — Anna Horford (@AnnaHorford) November 18, 2020

La minute historique

Il y a seize ans aujourd’hui, les Pistons et les Pacers allaient s’affronter dans un match qui allait changer profondément la NBA et réduire en cendres les rêves de titre d’Indiana. Il a simplement fallu qu’une bière atterrisse au mauvais endroit au mauvais moment pour que tout bascule dans le chaos.

Superstar Showdown

Vous en rêviez, LaMelo l’a fait. On se souvient tous de quand LaVar Ball expliquait qu’il aurait éclaté Michael Jordan en un-contre-un. Ce poltron de GOAT n’a jamais eu les cojones de répondre. Mais le talent de l’héritier de la plus grande gueule de l’histoire des parents de joueurs lui a valu d’être drafté par la franchise de MJ. Le proprio de Charlotte va donc être amené à croiser le daron et ne pourra donc pas se défiler. C’est dire d’ailleurs le talent de LaMelo, le gars le drafte alors que ça implique qu’il va enfin devoir se mesurer à l’inénarrable LaVar…

Non, en vrai, ça va se finir comme ça, et putain que ça va faire du bien :

When MJ see Lavar at a Hornets game pic.twitter.com/9rriYrzNxQ — Josiah Johnson (@KingJosiah54) November 19, 2020

En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

Lonzo est prévenu, le premier match face à son frère sera une “soirée difficile”. En tout cas, c’est vrai qu’on a hâte de voir le premier Pelicans-Hornets de la saison.

est prévenu, le premier match face à son frère sera une “soirée difficile”. En tout cas, c’est vrai qu’on a hâte de voir le premier Pelicans-Hornets de la saison. Le GM de Detroit compare Killian Hayes à Goran Dragic . Y'a pire comme comparaison.

à . Y'a pire comme comparaison. Si vous n’en pouvez plus de 2020 et que vous avez besoin de perspectives d’avenir réjouissantes, sachez qu’Edouard Baer et Benoît Poelvoorde sont actuellement en train de tourner un film ensemble. Ça devrait vous redonner un peu le sourire.

La réunion des membres du Prince de Bel Air, c’est pour très bientôt !

Landry Shamet était clairement très heureux de se barrer des Clippers. Comme quoi, l’ambiance devait vraiment être pénible la saison dernière. Parce qu’on parle quand même de quitter le climat de LA pour aller jouer avec Kevin Durant et, surtout, Kyrie Irving. C’est pas rien quand même niveau pression mentale.

Anthony Edwards se sent prêt à affronter Kevin Durant , qu'il considère comme le meilleur joueur de NBA. Avec lui, on sent qu'on ne va pas s'ennuyer en conférence de presse d'après match.

se sent prêt à affronter , qu'il considère comme le meilleur joueur de NBA. Avec lui, on sent qu'on ne va pas s'ennuyer en conférence de presse d'après match. Si vous avez la flemme de faire du sport, sachez qu'il n'y a pas besoin de faire long pour que ça soit bon.

On aime bien le pick des Celtics. On l'a déjà dit, mais il a du game ce Payton Pritchard .

. Cole Anthony était super ému au moment de sa draft, mais la NBA est un monde impitoyable et son bizutage a déjà commencé.

était super ému au moment de sa draft, mais la NBA est un monde impitoyable et son bizutage a déjà commencé. Kenyon Martin Fr a été drafté par les Houston Rockets en 52e position. Le fils de l'ex-All Star connaît bien la NBA. Souvenez-vous...

Kenyon Martin Jr. and his dad Kenyon shared an emotional moment after he was drafted. pic.twitter.com/z9S3qafpXu — Bleacher Report (@BleacherReport) November 19, 2020

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

Conseil lecture du jour

Si vous pensez que le respect est définitivement mort ces dernières années, vous seriez surpris de voir qu’il avait été assassiné il y a fort longtemps. Des millénaires probablement, mais ce petit conseil lecture du jour de l’immense Satan Giscard d’Estaing vous prouvera qu’il y a déjà 70 piges, l’humanité avait déjà vrillé :

pour 2 minutes de bonheur :

wikipedia - jacques anquetil - vie privée bon moment à vous — Satan Giscard d'Estaing de la Comédie-Française (@SATANgiscard) November 18, 2020

Avant de lire les mots qui suivent, allez vraiment mater la page wiki. C’est bon ? C’est fait ? Repensez-y et mettez-vous à la place du médecin personnel (et ami !) du cycliste : Jacques Anquetil a volé votre femme ; a couché avec votre fille (qu’il a élevée en plus) sur proposition de votre ex-femme pour qu’il puisse avoir un enfant, et est resté en couple avec elle 12 ans en commençant la nuit avec votre fille et en rejoignant votre ex-femme pour finir la nuit ; a couché avec la femme de votre fils (qu’il a aussi élevé, le fils, pas la femme, hein…), mais là c’est pour rendre jalouse votre belle-fille, et il a eu là aussi un enfant avec la femme de votre fils ; et donc est à la fois le père et le grand-père de vos petits-enfants…

Si vous ne prenez pas 60 ans de psychanalyse d'un coup…

Pas classe

Non, pas hyper classe la réaction du père de RJ Hampton à l'annonce de la draft en 24ème position de son fiston par les Bucks de Milwaukee. Il a tout simplement balancé la casquette... avant d'aller la rechercher vite fait pour la poser sur la tête de son fils. Visiblement cette destination ne lui plaisait pas des masses (ou alors y'avait un souci d'orga de casquettes). Bon, il a été rassuré par la suite puisque RJ Hampton a finalement été transféré au Nuggets.

RJ Hampton’s family not feeling that hat 😂😂😂 (h/t @gifdsports) pic.twitter.com/RSKj3YXBzY — NBA Central (@TheNBACentral) November 19, 2020

Le comeback

15 ans après avoir pris sa retraite, Mike Tyson est prêt à entrer à nouveau dans le ring et il est toujours aussi flippant et fascinant qu’avant.

Le mystère intégral

Les plus grands spécialistes se sont posés sur la question. Mais même Stephen Curry, Peyton Manning et Phil Mickelson ne comprennent rien au swing de Charles Barkley.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bleacher Report (@bleacherreport)

Actors Studio

Y a des métiers, comme ça, c’est une passion et/ou un sacerdoce. C’est du 24/24. Même à la maison, Stephen A. Smith n’arrive pas à quitter son costume d’acteur. C’est la méthode Actor’s Studio, ça, se mettre au quotidien dans la peau de son personnage, pour le jouer le mieux possible. Sauf que pour la plupart des grands comédiens, ça dure en général quelques mois. Comme Robert de Niro, qui est allé vivre quelques mois en Sicile avant Le Parrain II, ou qui a travaillé pendant quelques semaines comme chauffeur de taxi (ce que n’a étrangement pas fait Samy Naceri) avant Taxi Driver, par exemple.

Mais pour Smith, ça fait 20 ans non-stop qu’il est dans la peau de son personnage à longueur de journée. Filez-lui un Oscar, bordel :

I like Obi Toppin a lot. I really really do. He’s from NY. He’s gonna rep the city. I have no doubt. But the Knicks needed a guard! pic.twitter.com/Kf39n5YNsl — Stephen A Smith (@stephenasmith) November 19, 2020

Le père prodigue

Quelques images de LaVar Ball ce matin

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bleacher Report (@bleacherreport)

La minute historique - bis

Il y a 24 ans jour pour jour :

Le rap, c'était mieux un 19 novembre

Le son du jour : Willie The Kid & V Don feat Eto “Mother Of Pearls”

Si vous êtes fan de rap actuel froids et tranchant comme comme vent qui vient de l’Hudson River en plein mois de février, on vous conseille cette nouvelle connexion Willie The Kid x V Don x Eto.

“Quality over quantity, Pippen or Shaquille?”