Tel père, tel fils : Kenyon Martin Jr rejoint bien la NBA

Le fils de l’ancien premier choix Kenyon Martin, qui porte son nom, a été choisi au second par les Houston Rockets hier soir.

Kenyon Martin et Kenyon Martin Jr n’ont pas connu le même destin à la draft. Il a vingt ans, le père débarquait dans la grande ligue en étant le tout premier joueur appelé par David Stern à l’époque. Son fils, lui, a dû attendre beaucoup plus longtemps. 51 rangs plus loin. Drafté en 52ème position par les Houston Rockets.

La franchise texane a tout de même cédé un futur second tour aux Sacramento Kings et 1 million en cash dans la transaction pour acquérir le droit de sélectionner le jeune homme de 19 ans. Ce dernier, passé par l’IMG Academy, tournait notamment à 20 points et 8 rebonds au sein de cette « prep school ». Il avait côtoyé le fils de Scottie Pippen au lycée avant de finalement faire une croix sur le championnat universitaire.

Athlétique, comme son papa, Kenyon Martin Jr évolue plutôt au poste trois. Son tir serait notamment en progression. Il va pouvoir bénéficier des conseils du paternel pour éventuellement se faire une place en NBA. Au pire, K-Mart pourra toujours venir mettre quelques coups de pression pour que son garçon gratte du temps de jeu…

